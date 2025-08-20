Jorge Lorenzo ve a Bagnaia abandonando Ducati por la superioridad de Marc Márquez

El pentacampeón del mundo considera que "Pecco estaría más cómodo y más motivado siendo el número 1 de Aprilia, Honda, o Yamaha".

"Está a la sombra de Márquez"

Consumidos los 13 primeros Grandes Premios del Mundial de MotoGP y sobrepasado el ecuador del campeonato, Marc Márquez prácticamente duplica a Pecco Bagnaia en puntos (418 frente a 221).

La manifiesta superioridad del octocampeón sobre su compañero de equipo alerta tanto a Ducati como a las voces autorizadas del paddock, que comienzan a elucubrar con una posible salida del italiano.

Así lo afirmó Jorge Lorenzo tras el Gran Premio de Austria en su podcast 'Dura la Vita', dejando entrever que el '63' podría dejar la fábrica de Borgo Panigale para liderar otro proyecto.

"Pecco estaría más cómodo y más motivado siendo el número 1 de Aprilia, Honda, o Yamaha", ha explicado el pentacampeón.

Según el balear, Bagnaia "en este momento que está sufriendo y está a la sombra de Márquez", lo que podría 'invitarle' a buscar un nuevo rumbo para 2027... o incluso para 2026.