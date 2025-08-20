El alcalde socialista de Noblejas (Toledo) recurre a una huelga de hambre para tener un instituto y avisa a Page: mientras el cuerpo aguante "seguiré"

El contexto El socialista Agustín Jiménez Crespo, de 76 años, lleva casi 20 años esperando que construyan un instituto de secundaria en el pueblo. No le ha quedado, dice, más remedio que hacer esta huelga de hambre.

El socialista Agustín Jiménez Crespo, alcalde de Noblejas (Toledo), lleva casi 20 años esperando que construyan un instituto de secundaria en el pueblo, una localidad de casi 4.000 habitantes. No le ha quedado otra, asegura, que iniciar una huelga de hambre, avisando así al presidente de su comunidad, el también socialista Emiliano García-Page: el límite, dice, es su fortaleza: "Todavía estoy en forma física, pero sobre todo mental, que es lo que más me interesa", admite.

Hace casi 18 años, en 2007, que la Junta de Castilla-La Mancha propuso esta medida. Según explica Jiménez, en su día, "habían decidido que, para descongestionar la localidad de Ocaña, iban a hacer un instituto al que irían los jóvenes de Noblejas, Villarrubia y Villatoro". En el vídeo podemos ver el lugar exacto dónde en Noblejas se construiría este instituto, un proyecto de dos aulas por curso, con un ratio de unos 20 alumnos.

La oposición, del PP, ha apoyado esta propuesta desde el principio. No obstante, María Castellar García, portavoz de los 'populares' de Noblejas, admite que con la huelga de hambre no están de acuerdo, "porque creemos que no son las formas".

De momento, desde la Junta no han dado respuesta y Jiménez asegura que, hasta que no le contesten, seguirá, mientras su cuerpo aguante, con su huelga de hambre.