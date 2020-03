Fernando Alonso y Vicente del Bosque continúan mandándote mensajes acerca de la gestión del Gobierno de España de la crisis del coronavirus.

Si Del Bosque aseguró que alguien que "cotiza en el extranjero" protestaba porque "se han hecho las cosas muy mal", lanzándole un mensaje a Fernando Alonso, ahora ha sido el asturiano el que ha contestado.

Y lo ha hecho en Instagram. "Eso es lo que ponía hace seis días", en referencia al mensaje de "no se pillan los dedos ni queriendo". "Lo hice con la intención de concienciar a la gente de estar en casa. Ni tengo ni idea del virus ni tengo idea de nada. Que no se preocupe nadie, ya no me interesaré más. Además, me alegra saber que todos ahora ya lo decimos y es lo único que me importan. #yomequedoencasa", ha escrito Alonso en un 'story'.

A pesar de que del Bosque evitó dar nombres en sus declaraciones, asegurando que lo dijo "como un hecho genérico", Alonso se ha dado por aludido y ha contestado al que fuera el seleccionador español entre 2008 y 2014.

"Me quedo en casa"

El Gobierno de Asturias publicó hace unos días un mensaje ejemplar de Alonso, que buscará la Triple Corona el próximo 24 de mayo en las 500 Millas de Indianápolis: "Ante la situación excepcional que tenemos por el coronavirus os recomiendo ser prudentes y respetar los límites. Hagamos caso a las autoridades, y regalémonos lo más importante que tenemos que es la salud. Así que quédate en casa. Yo me quedo en casa".

"Hay que ser conscientes de la situación", continuaba Alonso, que aseguró que "será una labor de todos" ganarle la batalla al virus, "y no sólo de los médicos".