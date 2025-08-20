Ahora

Con solo 22 años

Los tres Masters 1000 que le faltan por ganar a Carlos Alcaraz

Tras coronarse en Cincinnati, al murciano solo le falta ganar en Canadá, Shanghái y París para hacer pleno de la categoría.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz, que cumplió 22 años el pasado mes de mayo, está cada vez más cerca de lograr una hazaña en el mundo del tenis: ganar todos y cada uno de los Masters 1000.

Su victoria en Cincinnati se une a anteriores en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, dejando solo tres torneos por 'tachar' en su lista: Canadá, Shanghái y París.

En la recta final de la presente temporada el murciano tendrá la oportunidad de quedarse a uno ya que jugará tanto el segundo como el tercero.

En el plano de Grand Slams, al número 2 del mundo solo le queda ganar el Open de Australia después de haber alzado por partida doble Roland Garros y Wimbledon, además del US Open de 2022.

Además de los 'majors' y los Masters 1000, teniendo en cuenta que se colgó la plata en los Juegos Olímpicos de París del pasado año, a Carlitos solo le quedaría por ganar las ATP Finals y la Davis Cup para completar la lista de los 16 torneos más importantes.

Las 6 de laSexta

  1. Cara y cruz con los incendios: la lluvia da una pequeña tregua en Picos de Europa pero preocupan las llamas en Jarilla
  2. Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios
  3. Guerra de Israel en Gaza, en directo | Israel dice controlar ya las afueras de Ciudad de Gaza tras iniciar su plan
  4. Alquilar, misión imposible para estudiantes: el precio de las habitaciones se dispara y puede alcanzar los mil euros en Madrid o Barcelona
  5. Trump hace (mucha) caja siendo presidente: habría ganado más de 3.400 millones de dólares en la Casa Blanca
  6. El alcalde de Noblejas (Toledo) inicia una huelga de hambre para reclamar un instituto y avisa a Page: "Seguiré mientras el cuerpo aguante"