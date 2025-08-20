Los tres Masters 1000 que le faltan por ganar a Carlos Alcaraz

Tras coronarse en Cincinnati, al murciano solo le falta ganar en Canadá, Shanghái y París para hacer pleno de la categoría.

Carlos Alcaraz, que cumplió 22 años el pasado mes de mayo, está cada vez más cerca de lograr una hazaña en el mundo del tenis: ganar todos y cada uno de los Masters 1000.

Su victoria en Cincinnati se une a anteriores en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma, dejando solo tres torneos por 'tachar' en su lista: Canadá, Shanghái y París.

En la recta final de la presente temporada el murciano tendrá la oportunidad de quedarse a uno ya que jugará tanto el segundo como el tercero.

En el plano de Grand Slams, al número 2 del mundo solo le queda ganar el Open de Australia después de haber alzado por partida doble Roland Garros y Wimbledon, además del US Open de 2022.

Además de los 'majors' y los Masters 1000, teniendo en cuenta que se colgó la plata en los Juegos Olímpicos de París del pasado año, a Carlitos solo le quedaría por ganar las ATP Finals y la Davis Cup para completar la lista de los 16 torneos más importantes.