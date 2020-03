Después de que la prensa italiana asegurase que a pesar de esperar a Vettel, en Ferrari estaban sopesando segundas opciones y entre ellos entraba la posibilidad de fichar a Carlos Sainz, el español admitió estar muy honrado por ello, pero no le daba más importancia.

Ahora se reafirma. "No me creo nada. Sigo haciendo lo que hago, mi trabajo con McLaren, que es lo más importante para mí. Las primeras carreras de este año con McLaren van a ser muy importantes, quiero seguir viendo ese progreso y mejorando como piloto", asegura Sainz durante un evento con su patrocinador, Estrella Galicia 0,0.

Mientras todo sean habladurías y rumores de la prensa italiana, no va a hacer caso: "Que diga un periodista el rumor de Ferrari no me dice nada. Mi futuro a medio y largo plazo lo veo en McLaren". Además ha confesado que estaba empezando a negociar su renovación con los de Woking: "Ahora estoy en medio de unas primeras conversaciones y hay que dejar pasar un poco el tiempo a ver qué pasa".

Carlos Sainz está en un momento en el que debe centrarse la nueva temporada, en seguir evolucionando y creciendo como piloto, demostrando que aunque su coche sea inferior, puede lograr buenos resultados.