España arde

Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios

Mientras tanto... Mientras Mañueco pedía más medios, hemos conocido que el presidente de la Junta no estaba utilizando recursos estatales que ya le habían proporcionado.

Un bombero forestal observa el incendio en el Puerto de San Glorio (León).
Una empresa adjudicataria de la Junta de Castilla y León busca bomberos sin experiencia para luchar contra los incendios que hay activos en la región. Una de las últimas ofertas se ha podido ver en la mañana de este miércoles, un anuncio en el que buscaban a personas para trabajar en las labores de extinción de los incendios que siguen azotando Castilla y León.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha defendido este miércoles asegurando que los profesionales que están trabajando tienen formación. "Eso es una oferta de trabajo de la que yo no puedo hablar", ha añadido.

El alcalde de Cistierna denuncia la sensación de improvisación que está percibiendo la ciudadanía después de conocer la gestión de contratación del operativo de extinción de incendios: "Cuando las empresas contratadas por la Junta piden profesionales para extinguir los incendios en estos momentos, con la que está cayendo, a través de ofertas de empleo, y encima sin requerirles absolutamente ninguna experiencia algo está funcionando mal".

Mañueco ha reclamado durante días más medios al Gobierno central mientras en su comunidad había medios en desuso. Desde el Gobierno afirman que han recibido peticiones que luego no han sido utilizadas. Además, muchas de esas peticiones, afirman desde Protección Civil, han sido desmedidas. Mientras, el malestar contra Mañueco se intensifica. Este miércoles se vivirá en Valladolid acogerá una manifestación contra el líder regional.

