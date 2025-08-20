Ducati carga contra Bagnaia ante la inédita superioridad de Marc Márquez

Gigi Dall'Igna, director general de la marca italiana, no se esconde al afirmar que "con esta moto se puede hacer mejor".

"Marc está haciendo una temporada estelar. Nunca le había visto a nadie hacer algo así": así de contundente se mostró Gigi Dall'Igna tras el Gran Premio de Austria en declaraciones concedidas a 'As'.

El director de Ducati ensalzó el nivel del ilerdense a pesar de salir en segunda línea en un fin de semana en el que sumó un nuevo doblete, el sexto consecutivo.

"Marc en 2014 ganó las diez primeras carreras y está claro que él es uno que puede hacer este tipo cosas", añadió el 'gurú' italiano.

La otra cara de la moneda es un Bagnaia, que en Spielberg se vio obligado a retirarse en la sprint y no pasó del octavo puesto el domingo.

De hecho, Gigi apunta a un problema mental: "Con Pecco me gustaría hacer más, porque creo que se lo merece y que puede hacer más. Pero tantas veces, por un motivo u otro, incluso cuando las cosas van bien, se enreda y empeora la situación".

A pesar de ello, no duda en darle el enésimo toque de atención: "Con esta moto se puede hacer mejor y que él sabe hacerlo mejor... Creo que necesita continuar trabajando".

