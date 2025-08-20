El CGPJ investiga al juez Peinado tras dos quejas de Bolaños por su interrogatorio y el intento de imputarle

El ministro de Justicia presentó sendas denuncias por lo que considera "irregularidades" por parte del magistrado

El contexto En abril, el juez que investiga a Begoña Gómez tomó declaración como testigo al ministro de Justicio, al que sometió a un interrogatorio muy tenso. Posteriormente, pidió su imputación al Supremo, que la rechazó.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha iniciado diligencias informativas al juez Juan Carlos Peinado, quien investiga a Begoña Gómez, tras dos quejas del ministro Félix Bolaños. El magistrado había interrogado a Bolaños como testigo en abril y solicitó su imputación al Tribunal Supremo, que rechazó investigarle. Según fuentes judiciales, el asunto está en evaluación por el Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ. El Ministerio de Justicia confirma que Bolaños presentó dos denuncias contra Peinado por "irregularidades" en su declaración como testigo y la exposición razonada que elevó al Alto Tribunal.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto diligencias informativas al juez que investiga a Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, a raíz de dos quejas presentadas por el ministro Félix Bolaños, a quien el magistrado interrogó como testigo el pasado mes de abril y cuya imputación pidió al Tribunal Supremo, que sin embargo rechazó investigar al titular de Justicia.

Fuentes judiciales consultadas por laSexta han confirmado que el asunto por el momento está en estudio por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del órgano de gobierno de los jueces.

Desde el Ministerio de Justicia, por su parte, han confirmado a esta cadena que Bolaños ha presentado dos denuncias contra Peinado ante el CGPJ, el 4 de junio y el 29 de julio, para informar sobre "las irregularidades cometidas" por magistrado en relación con su declaración como testigo y la posterior exposición razonada que elevó ante el Alto Tribunal, en la que le atribuía los delitos de falso testimonio y malversación.

Desde su departamento trasladan que la voluntad del ministro era no hacer público ninguno de esos escritos, "toda vez que su finalidad es que esas denuncias puedan servir para evitar que continúen comportamientos y actuaciones que dañan la reputación y el buen nombre de la Justicia, cuyo garante es el CGPJ". Sin embargo, recalcan, las informaciones al respecto "son consecuencia de la revelación" que realiza el propio juez en el auto por el que cita a declarar como investigada a la esposa del presidente del Gobierno.

En ese auto, al que tuvo acceso laSexta esta misma semana, el juez Peinado, en efecto, alude a "una comunicación recibida en el ámbito de unas diligencias informativas, por parte del Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General Del Poder Judicial".

Un interrogatorio tensísimo

El 16 de abril, el juez Peinado se desplazó al Palacio de La Moncloa para tomar declaración como testigo al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes por la contratación de Cristina Álvarez -también imputada- como asesora de Begoña Gómez.

Allí, además de solicitar toda suerte de medios técnicos y cambiar la disposición de la sala para estar más alto que el ministro, llevó a cabo un interrogatorio con un tono muy duro, en el que llegó a reprocharle que respondiera "con evasivas" o incluso que sonriera. "No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa", recriminó a un incrédulo Bolaños. laSexta tuvo acceso al audio de esa tensísima declaración, que puede escucharse bajo estas líneas.

Tensión en la declaración de Bolaños ante el juez Peinado por el caso Begoña Gómez: "No sé a qué obedece esa sonrisa"

Posteriormente, el pasado mes de junio, el magistrado elevó exposición razonada al Tribunal Supremo, ante el que está aforado el ministro, para imputarle por malversación y falso testimonio. En ese auto, le atribuía "reticencias maliciosas" y una actitud "proterva" durante su testifical. El Supremo, sin embargo, la archivó, al considerar que había una "absoluta ausencia de cualquier indicio mínimamente fundado o dotados de mínima verosimilitud de la participación" de Bolaños en los hechos