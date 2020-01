Lewis Hamilton niega que los continuos rumores que han estado surgiendo en lo que se refiere a las negociaciones con Mercedes sobre su renovación son falsos. Asegura que los medios de comunicación que han dado las exclusivas solo están "inventado historias".

Pero no es el único que niega los rumores, Mercedes también ha desmentido los rumores de su intención de abandonar la Fórmula 1. Fue la prensa italiana quienes desvelaron que Hamilton quería 55 millones y cuatro temporadas. Sin embargo, el piloto británico lo ha querido negar. "Toto y yo no hemos hablado sobre el contrato todavía. No se está negociando nada en este momento, los periódicos se están inventando historias", publicó Lewis en su Instagram, aunque minutos después acabó borrando la 'historia' de su red social.

De momento el futuro de Hamilton continúa en el aire. Su contrato acaba este año y el 2021 sigue siendo una incógnita.