Fuertes lluvias en Barcelona causan estragos en el Camp Nou

La tromba de agua que ha caído en la tarde de este miércoles en la Ciudad Condal ha dejado visibles claros problemas de seguridad en el estadio culé.

La UEFA visita este jueves las obras del Camp Nou con una semana como fecha límite para que el Barça decida dónde juega la primera fase de la Champions League y la situación del estadio blaugrana es crítica.

Este miércoles ha caído una fuerte tromba de agua sobre el feudo culé que ha dejado al descubiertos graves problemas de seguridad en distintas gradas.

El club, que requiere el certificado final de obra y el permiso de ocupación parcial por parte del ayuntamiento para abrir al público, confía en albergar a unos 27.000 espectadores en torno al fin de semana del 13 o 14 de septiembre frente al Valencia.

De hecho, el trofeo Joan Gamper, que estaba previsto para disputarse en el feudo azulgrana el pasado 10 de agosto, se tuvo que trasladar al Johan Cruyff con 6.000 aficionados.

Queda por ver si las consecuencias de las fuertes lluvias conllevan el retraso de la apertura a la afición y un cambio en la decisión de la UEFA.