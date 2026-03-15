Estas son las películas españolas nominadas en la historia de los Premios Oscar

Este año, la presencia española en Hollywood es histórica: la película de Oliver Laxe ha llegado con dos nominaciones a la ceremonia de los premios del cine más importantes del planeta.

Con los candidatos a los Premios Oscar 2026 ya desvelados, vuelve a plantearse una cuestión recurrente en cada edición de los premios de la Academia: ¿puede una cinematografía ajena al eje de Hollywood competir en igualdad de condiciones en unos premios marcados históricamente por su fuerte componente estadounidense? Por suerte, la respuesta es positiva, y así lo demuestra la historia. Repasamos la trayectoria de España en los Premios Oscar, desde su primera nominación en 1958 hasta las candidaturas más recientes.

La España nominada al Oscar a Mejor Película Internacional

La relación entre España y la Academia de Hollywood comenzó en 1958 con La venganza, dirigida por Juan Antonio Bardem. Aquella candidatura supuso el primer reconocimiento internacional para el cine español en plena dictadura franquista y marcó el inicio de una presencia que, aunque irregular, ha sido constante a lo largo de las décadas.

En los años sesenta y setenta, el cine español consolidó su proyección exterior con títulos comoPlácido (1961), de Luis García Berlanga; Los Tarantos (1963) y El amor brujo (1967), de Francisco Rovira Beleta; o Tristana (1970) y Ese oscuro objeto del deseo (1977), de Luis Buñuel. También destacaron Mi querida señorita(1972), de Jaime de Armiñán, y más tarde Mamá cumple cien años (1979), de Carlos Saura, así como El nido (1980), nuevamente de Armiñán.

Cuántos Oscar ha ganado España y qué películas lo lograron

El primer Oscar para España llegó con Volver a empezar (1982), de José Luis Garci, una victoria histórica que confirmó que el cine español podía aspirar a lo más alto. En los años siguientes, España mantuvo su presencia con Carmen(1983), de Carlos Saura; Sesión continua (1984) y Asignatura aprobada (1987), de Garci; y Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), de Pedro Almodóvar, que inició así su consolidación internacional.

La década de los noventa fue especialmente fructífera. Belle Époque (1992), de Fernando Trueba, otorgó a España su segunda estatuilla. A finales de la década, Pedro Almodóvar consiguió el tercer Oscar para el país con Todo sobre mi madre (1999), tras las nominaciones de Secretos del corazón (1997), de Montxo Armendáriz, y El abuelo (1998), de Garci.

Ya en el siglo XXI, Alejandro Amenábar sumó el cuarto Oscar con Mar adentro (2004), una de las producciones españolas más reconocidas internacionalmente por su profundidad temática. Después llegarían nuevas nominaciones como Dolor y gloria (2019), de Almodóvar, y La sociedad de la nieve (2023), de Juan Antonio Bayona, que devolvió al cine español al foco global con una gran producción de alcance internacional.

En total, España ha logrado cuatro estatuillas en la categoría de Mejor Película Internacional, situándose entre los países europeos con mayor número de premios en este apartado. Además, directores españoles han sido reconocidos también en categorías principales, ampliando la huella del cine nacional más allá del galardón internacional.

España en los Oscar 2026: los ojos puestos en 'Sirat'

Este año Sirat (2025), de Óliver Laxe, se incorpora a la historia del cine español en la Academia con dos nominaciones: Mejor Película Internacional y Mejor Sonido Su reconocimiento en los Oscar 2026 amplía el listado de películas españolas nominadas al Oscar a Mejor Película Internacional, y hará que muchos espectadores y amantes del cine estén muy pendientes durante la 98ª edición de los Premios Oscar, programada para el domingo 15 de marzo de 2026.

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