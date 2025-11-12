'Pedro Almodóvar' afirma estar "desolado" por la ruptura de los Javis: "Eran como los hijos que nunca tuve con McNamara"

Miki Nadal se convierte en 'Pedro Almodóvar' y en este vídeo reacciona a la ruptura de los Javis: "Los quería mucho a los dos, pero no me preguntéis cuál era Calvo y cuál Ambrossi".

13 años después, los Javis han decidido poner punto y final a su relación. Una noticia bomba que Zapeando analiza en detalle con Juan Sanguino, pero también con otro 'experto' en el dúo formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo: 'Pedro Almodóvar'.

Miki Nadal imita al genio manchego en el vídeo sobre estas líneas, donde afirma estar "desolado" por la ruptura de los Javis: "Eran como los hijos que nunca tuve con Fabio McNamara", afirma.

'Almodóvar' añade que "los quería mucho a los dos, pero no me preguntéis cuál era Calvo y cuál Ambrossi". "Yo los llamaba el alto y el enratonao", comenta el 'director', si bien asegura que los dos "son muy majos".

Además, desvela que iba a producir su nueva película, la historia de Jacinta, una percebeira de día y de noche drag queen, que por casualidad descubre que tiene 82 años y se le había olvidado jubilarse y que se enamora de un funcionario de Hacienda no binario que le hace una paralela. El título, señala, habría sido "Laberinto de pensiones".

