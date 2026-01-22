Lista completa de nominaciones a los Premios Oscar 2026

Una estatua del premio Oscar preside el evento de lectura de nominados a los Premios Oscar 2026 en el Samuel Goldwyn Theater.

Lista oficial La Academia estadounidsense ya ha anunciado los nombres de sus esperadas 24 categorías desde Los Ángeles. 'Sirat' consigue dos nominaciones mientras 'Los pecadores' se convierte en la película más nominada.

La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood afronta uno de los momentos más esperados de la temporada de premios con el anuncio de las nominaciones a los Premios Oscar 2026, correspondientes a la 98ª edición de los galardones del cine.

Tras meses de estrenos y reconocimientos, la carrera hacia los Oscar llega a su primer gran punto de inflexión. Varias películas parten como grandes favoritas después de su paso por festivales internacionales y por premios clave como los Globos de Oro, los BAFTA o los Critics Choice Awards, aunque la lista oficial confirma ya los títulos que dominan realmente esta edición.

Desde el Samuel Goldwyn Theater de Los Ángeles, la actriz Danielle Brooks y el actor Lewis Pullman han sido los encargados de realizar la lectura de los nombres de los nominados, que marca el inicio de la recta final hacia la ceremonia de entrega de los Oscar.

Lista completa de los nominados a los Oscar 2026

'Sinners' ('Los pecadores'), la película del director Ryan Coogler, se alza como la gran nominada, acumulando 16 candidaturas a sus espaldas. La española 'Sirat', gran apuesta de nuestro cine, consigue dos nominaciones de las cinco a las que aspiraba: Mejor película internacional y Mejor sonido.

Estas son las nominaciones oficiales a los Premios Oscar 2026, categoría por categoría.

Nominados a Mejor Película

'Bugonia'

'F1: La película'

'Franskenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'The secret agent'

'Sentimental value'

'Sinners'

'Trains dreams'

Nominados a Mejor director

Chloé Zhao por 'Hamnet

Josh Safdie por 'Marty Supreme'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Joachim Trier por 'Sentimental Value'

Ryan Coogler por 'Los pecadores' ('Sinners')

Nominadas a Mejor actriz principal

Jessie Buckley por 'Hamnet'

Rose Byrne por 'If I Had Legs I'd Kick You'

Kate Hudson por 'Song Sung Blue'

Renate Reinsve por 'Sentimental value'

Emma Stone por 'Bugonia'

Nominados a Mejor actor principal

Timothée Chalamet por 'Marty Supreme'

Leonardo DiCaprio por 'Una batalla tras otra'

Ethan Hawke por 'Blue moon'

Michael B. Jordan por 'Sinners'

Wagner Moura por 'The secret agent'

Nominadas a Mejor actriz de reparto

Elle Fanning por 'Sentimental Value'

Inga Ibsdotter Lilleaas por 'Sentimental Value'

Amy Madigan por 'Weapons'

Wumuni Mosaku por 'Los pecadores' ('Sinners¡)

Teyana Taylor por 'Una batalla tras otra'

Nominados a Mejor actor de reparto

Benicio del Toro por 'Una batalla tras otra'

Jacob Elordi por 'Frankenstein'

Delroy Lindo por 'Los pecadores' ('Sinners')

Sean Penn por 'Una batalla tras otra'

Stellan Skarsgård por 'Sentimental Value'

Nominados a mejor casting

'Una batalla tras otra'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Los pecadores'

'El agente secreto'

Nominados a Mejor película internacional

'The secret agent' (Brasil)

'It was just an accident' (Francia)

'Sentimental Value' (Noruega)

'Sirat' (España)

'La voz de Hind Rajab' (Túnez)

Nominados a Mejor película de animación

'Arco'

'Elio'

'K-Pop Demon Hunters'

'Little Amélie'

'Zootrópolis 2'

Nominados a Mejor guion original

'Blue moon'

'It Was Just An Accident' ('Un simple accidente')

'Marty Supreme'

'Sentimental Value'

'Sinners' ('Los pecadores')

Nominados a Mejor guion adaptado

Will Tracy por 'Bugonia'

Guillermo del Toro por 'Frankenstein'

Chloé Zhao & Maggie O'Farrell por 'Hamnet'

Paul Thomas Anderson por 'Una batalla tras otra'

Clint Bentley & Greg Kwedar por 'Sueños de trenes'

Nominados a Mejor película documental

'The Alabama Solution'

'Come See Me in the Good Light'

'Cutting through Rocks'

'Mr. Nobody contra Putin'

'La Vecina Perfecta'

Nominados a Mejor cortometraje

A la espera de conocer los nominados.

Nominados a Mejor corto documental

'All the Empty Rooms'

'Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud'

'Children no More: Wee and Are Gone'

'The Devil Is Busy'

'Perfectly a Strangeness'

Nominados a Mejor corto de animación

'Butterfly'

'Forevergreen'

'The Girl who Cried Pearls'

'Retirement Plan'

'The Three Sisters'

Nominados a Mejor banda sonora

A la espera de conocer los nominados.

Nominados a Mejor canción original

'Dear me' - Diane Warren: relentless

'Golden' - K-Pop Demon Hunters

'I lied to you' - Sinners

'Sweet dreams of joy' - Viva viverdi!

'Trains Dreams' - Sueños de trenes

Nominados a Mejor sonido

'F1: La película'

'Frankenstein'

'Una batalla tras otra'

'Sinners' ('Los pecadores')

'Sirat'

Nominados a Mejor fotografía

'Frankenstein'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Sinners' ('Los pecadores')

'Sueños de trenes' ('Train Dreams')

Nominados a Mejor diseño de producción

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Una batalla tras otra'

'Sinners' ('Los pecadores')

Nominados a Mejor Montaje

Stephen Mirrione por 'F1: La película'

Ronald Bronstein & Joshua Safdie por 'Marty Supreme'

Andy Jurgensen por 'Una batalla tras otra'

Olivier Bugger Coutté por 'Valor sentimental'

Michael P. Shawver por 'Sinners' ('Los pecadores')

Nominados a Mejor diseño de vestuario

'Avatar: Fuego y ceniza'

'Frankenstein'

'Hamnet'

'Marty Supreme'

'Sinners' ('Los pecadores')

Nominados a Mejor maquillaje y peluquería

'Frankenstein'

'Kokuho'

'Los pecadores'

'The Smashing Machine'

'La hermanastra fea'

Nominados a Mejores efectos especiales

'Avatar: Fuego y cenizas'

'F1: La película'

'Jurassic World: Renace'

'A través del fuego'

'Sinners' ('Los pecadores')

A la espera del gran día: fecha y hora de la Gala de los Oscar 2026

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2026 se celebrará la madrugada del domingo 15 de marzo al lunes 16, mala hora para quienes decidan seguir la gala en directo desde España.

Desde el mítico teatro Dolby Theatre de Hollywood, cerca de la 1:00h de la madrugada (hora española) podremos ir conociendo a los ganadores de 2026.

