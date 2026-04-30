Koldo y la sombra de la financiación ilegal en el PSOE: admite recibir billetes de 500 y desconocer si están declarados

Los detalles El exasesor de Ábalos ha reconocido en el Supremo que llegó a tener hasta 12.000 euros en efectivo en casa y que llamaba "chistorras" a los billetes de 500.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha admitido en el juicio del Tribunal Supremo que llamaba "chistorras" a los billetes de 500 euros y que recibió "algunos" del PSOE al devolverle gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal". Durante tres años, recibió dinero en efectivo del partido para cubrir dietas y otros gastos de campaña, llegando a tener hasta 12.000 euros en casa. Aunque ha desmentido a Aldama respecto a Sánchez, ha dejado dudas sobre la financiación del PSOE, afirmando desconocer si esos pagos fueron declarados. Koldo también negó referirse a billetes de 200 y 100 euros como "soles" y "lechugas", contradiciendo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha reconocido en el juicio del Tribunal Supremo que se refería a los billetes de 500 euros como "chistorras" y que recibió "algunos" por parte del PSOE cuando le devolvían gastos anticipados, considerándolo "totalmente legal".

En su declaración como acusado por el caso mascarillas, Koldo ha asegurado que hay "ingresos acreditados" procedentes de dinero en metálico del PSOE con billetes "de todo" tipo y durante tres años. La defensa del exasesor ministerial le ha preguntado si recibió billetes de 500 como reembolso a esos gastos anticipados, a lo que Koldo ha contestado que "algunos sí", pero "no todos", y que se refería a ellos como "chistorras" en algún mensaje intervenido.

En esta línea, ha reconocido que llegó a tener hasta 12.000 euros en efectivoen su casa procedentes de los anticipos del PSOE para sufragar dietas y otros gastos de campaña. "En una campaña se hacían kilómetros por todos los lados, había que pagar las dietas, la furgoneta de alquiler", ha justificado. Tras esto, ha asegurado que incluso perdía dinero porque perdía los tickets: "Si se emborronaba uno un poco, no me lo pagaban".

El exasesor ha desmentido a Aldama en relación a Sánchez, pero reavivado la sombra de la financiación ilegal sobre el PSOE, ya que ha dicho desconocer si esos pagos por parte del partido fueron declarados. Ha añadido que para él era "totalmente legal" y ha afirmado que era por su trabajo para la formación como subordinado del exministro José Luis Ábalos cuando era secretario de Organización.

Al final de su declaración y preguntado por el posible dinero B del PSOE, ha asegurado que "el Partido Socialista Obrero Español no coge dinero de nadie".

Asimismo, ha indicado que también recibía "chistorras" de mano de guardias civiles que no querían billetes tan altos y se los daban para que los cambiara, además de los turistas que se alojaban en los apartamentos de alquiler que él regentaba.

Para Koldo García, era más fácil cambiarlos cuando estaba en Euskadi, en Navarra o en Francia, pero cuando llegó a Madrid, era "un verdadero problema, porque no quería saber nada de ellos".

Contradice al exgerente del PSOE

Koldo ha negado también que se refiriera a los billetes de 200 como "soles" y a los de 100 como "lechugas", como decía la UCO en sus informes: "No sé lo que significan. A no ser que soles sea la moneda de Perú y lechugas signifique lechugas". En este sentido, ha agregado que "sé que hay WhatsApps, pero la verdad es que hay mucha gente que me pide chistorras, pero chistorras de verdad".

El exgerente del PSOE Mariano Moreno aseguró en su declaración como testigo en el juicio que "nunca" se usaron billetes de 500, 200 o 100 euros para reintegrar gastos a Ábalos y Koldo.

A preguntas de su abogada, Koldo García ha explicado que era él quien gestionaba los distintos gastos de Ábalos, que dividía en varias carpetas (personales, del partido o del Ministerio), e incluso pagaba la pensión a su hijo, porque el exministro tenía problemas con su entonces mujer.

En este sentido, la actual secretaria de Organización socialista, Rebeca Torró, ha negado las afirmaciones de Koldo sobre los pagos con billetes de 500 euros. "El Partido Socialista NUNCA ha entregado billetes de 500 €. De nuevo: mentiras que solo responden a estrategias de defensa en un juicio", ha defendido en X.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.