El vídeo de Jacob Elordi con Oliver Laxe tras elogiar 'Sirat' en el almuerzo de los nominados a los Oscar

Jacob Elordi y el español Oliver Laxe han compartido confidencias en el tradicional almuerzo de los nominados a los Premios Oscar 2026.

La Academia del Cine ha celebrado su tradicional almuerzo con los nominados a los Premios Oscar 2026. Muchos rostros conocidos han acudido como Emma Stone, Thimothée Chalamet, Guillermo del Toro, Jacob Elordi o el español Oliver Laxe, con el que se le vio compartiendo confidencias con el protagonista de la película 'Frankenstein'.

Y es que "Jacob Elordi ha hecho unas declaraciones elogiando la película española 'Sirat'", explica Tatiana Arús, que destaca que el actor, de orígenes vascos, "recomienda no leer nada de la película sino simplemente ir a verla ya que dice que le generó un gran impacto". "Es una buena noticia", destaca Alfonso Arús tras los elogios de uno de los actores más de moda al cine español.

Por otro lado, Emma Stone ha protagonizado un tierno momento al pararse a saludar a un perro. La conocida actriz se ha detenido antes de posar en la alfombra roja y hasta le ha dado un beso en el hocico al animal, reflejando por qué es una de las actrices más queridas de Hollywood.

