Imposible que un guarro llegue más alto: el Everest, convertido en un resort que acumula 50 toneladas de basura a 8.000 metros

Los detalles Los montañeros, o turistas, dejan la montaña llena de residuos con tiendas de campaña abandonadas, comida, botellas de oxígeno... La cima del mundo, convertida en un auténtico vertedero.

El Everest se ha transformado en un destino turístico masivo, donde personas sin preparación buscan alcanzar la cima para presumir en redes sociales, dejando tras de sí toneladas de basura. Este fenómeno comenzó hace cuatro décadas cuando un magnate contrató guías para escalar la montaña, inspirando a otros a seguir su ejemplo. Actualmente, el Everest está abarrotado de montañeros y agencias que ofrecen paquetes turísticos, convirtiéndolo en un lugar peligroso para los inexpertos. Nepal ha implementado medidas para frenar esta tendencia, como exigir experiencia previa y cobrar tasas para fomentar la recolección de residuos, aunque con resultados limitados.

El Everest se ha convertido en un parque de atracciones. En una especie de resort para turistas sin preparación que quieren llegar a la cima del mundo. Que quieren presumir en Instagram de tal hazaña. Una en la que, de paso, llenan de basura uno de los lugares más emblemáticos de todo el planeta.

Sí, en eso se han transformado las cumbres del Nepal. En eso ha transformado la gente, el turismo, un lugar que acumula hasta 50 toneladas de basura a más de 8.000 metros de altura. Porque está repleto. Porque hay desde tiendas de campaña abandonadas a comida pasando por botellas de gas.

Todo, desde que hace cuatro décadas un magnate decidiera pagar a guías profesionales para que le subieran a la cima del mundo. Para que le llevaran hasta allí, haciendo que otros se animasen para acabar convirtiendo el Everest en el Benidorm de los cielos.

Hay hasta gente haciendo fila. Hasta 300 montañeros a la vez tratando de hacer cima en el mismo momento. Porque el pico más alto del mundo ahora está repleto de pueblos improvisados con agencias de viajes ofreciendo packs en el que incluyen hasta un cocinero. En total, la excursión puede salir por 50.000 o por, incluso, 100.000 euros.

De turismo, básicamente. De turismo en uno de los lugares más peligrosos del mundo con muchas personas que no están listas para la aventura. Que no saben lo que tiene por delante en cuanto a peligro, con avalanchas, grietas y falta de oxígeno. Que se enfrentan a la muerte en un lugar en el que cada año fallecen decenas de montañeros.

Así pues, Nepal se ha propuesto frenar a los temerarios. Ahora, si se quiere escalar el Everest, hay que demostrar que tienes experiencia y se ha instaurado una tasa de 15.000 dólares. También otra para los residuos, una especie de fianza que se devuelve o devolvía en caso de volver con una cantidad de kilos de basura determinada. Sin embargo, las autoridades se han dado cuenta que tan solo recogían la que estaba más cercana de los campamentos y que el resto sigue igual de sucio.

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