Banksy reaparece en Londres con una estatua que satiriza el patriotismo ciego de algunos líderes

Los detalles La nueva obra de Banksy trata de una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural, vestido con un traje, que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece marchar a paso firme, a punto de dar un salto al vacío.

El artista urbano Banksy ha confirmado la autoría de una nueva estatua en Londres, mostrando el proceso de instalación nocturna en un vídeo. La obra, situada en Waterloo Place, representa a un hombre con traje y bandera, sugiriendo una crítica política al estar a punto de caer. La estatua apareció sin intervención policial y fue cercada por las autoridades tras descubrirse la firma de Banksy. Este es su primer trabajo confirmado en más de cuatro meses, tras su última obra en Bayswater. La estatua se ubica cerca de monumentos emblemáticos como los de Eduardo VII y Florence Nightingale.

El artista urbano británico Banksy ha confirmado este jueves la autoría de una estatua aparecida en las últimas horas en el centro de Londres y que contenía su firma en el pedestal. De este modo, en un vídeo publicado esta tarde en sus redes sociales, acompañado de una música épica, el artista ha repasado algunos de los monumentos más importantes de la capital británica, como la torre del Big Ben, así como varias estatuas ecuestres o la dedicada al exprimer ministro Winston Churchill, antes de revelar su creación.

La nueva obra de Banksy trata de una escultura sobre un pedestal de un hombre de tamaño natural, vestido con un traje, que empuña una bandera que le tapa el rostro mientras parece marchar a paso firme, a punto de dar un salto al vacío. "No, no me gusta. Ya hay una estatua bonita allá arriba, prefiero esa", opina uno de los transeúntes filmados en el vídeo publicado por Banksy.

Además, en un movimiento poco habitual en el artista urbano, también mostró parte del proceso de instalación, que se produjo de noche, y con la ayuda de grúas y varios operarios, sin que la policía u otra autoridad interviniese ni nadie alertara por el ruido que producían los operarios.

Después de que los primeros curiosos percibiesen la firma de Banksy en la base de la estatua, y antes de la confirmación del artista, las autoridades han colocado un cerco de vallas metálicas en torno a la estatua, ubicada en la avenida de Waterloo Place, donde se erigen monumentos a personalidades como Eduardo VII; la enfermera Florence Nightingale o a los Caídos en la Guerra de Crimea.

La estatua se encuentra a medio camino entre la plaza de Trafalgar y el palacio de Buckingham. El 'mensaje' o contenido de la escultura sí parece alineado con el estilo de Banksy: el protagonista aparenta ser un político, por su traje y porque porta una bandera, que está a punto de tropezar y caer. Se trata de la primera obra confirmada por Banksy en más de cuatro meses. La última, revelada el pasado 22 de diciembre en el barrio de Bayswater, al oeste de Londres, retrataba a dos niños tumbados con un gorro navideño apuntando al cielo.

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