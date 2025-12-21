Muere a los 78 años el actor Celso Bugallo, ganador del Premio Goya en 2005 por 'Mar adentro'

¿Por qué es importante? El intérprete, todo un 'robaescenas' del cine español, actuó en películas como 'Palmeras en la nieve', 'La isla interior' o 'El buen patrón', por la que recibió una nueva nominación a los Goya.

El actor Celso Bugallo, ganador del Premio Goya en 2005 por 'Mar adentro', falleció en Pontevedra a los 78 años. Aunque inicialmente deseaba ser futbolista, su talento lo llevó al teatro en los años 70, destacando en grupos independientes como Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda. Fundador del 'JUBY', ganó el Premio Nacional de Comedias de Teatro en 1976. Debutó en el cine a los 52 años con 'La lengua de las mariposas' y destacó en películas como 'Los lunes al sol', 'El lápiz del carpintero', y 'El buen patrón'. También participó en series como 'Los hombres de Paco' y 'Fariña'.

El actor Celso Bugallo, que ganó en 2005 el Premio Goya por la película 'Mar adentro, ha muerto en Pontevedra a los 78 años. El intérprete será incinerado en la más estricta intimidad.

Aunque él tenía el deseo de ser futbolista, la interpretación le terminó llevando por otro camino. Fue en los 70 cuando comenzó en el teatro, donde rápidamente se hizo un nombre gracias a su gran talento dentro de los grupos independientes Adefesio Teatro Estudio y Lope de Rueda.

Después fue fundador y director de Juventud Unidad del Barrio de Yagüe, el 'JUBY', que ganó en 1976 el Premio Nacional de Comedias de Teatro con 'El retablo del flautista'. A finales de esa década fue cofundador en Galicia del grupo de teatro Olimpo.

No fue hasta los 52 cuando debutó en la gran pantalla. Fue en 1999, de la mano de José Luis Cuerda, en la película 'La lengua de las mariposas'. Después llegaron 'Los lunes al sol', 'El lápíz del carpintero', 'La vida te espera' y, en 2004, 'Mar adentro, película con la que ganó el Goya a Mejor Actor de Reparto.

Todo un 'robaescenas' del cine español, con su papel del cabo de la Guardia Civil en una aldea de Castilla y León en la cinta 'La noche de los girasoles', con la que ganó el premio a Mejor Actor Secundario del Círculo de Escritores Cinematográficos de España.

Después de filmes como 'La isla interior', 'Palmeras en la nieve' o 'La playa de los ahogados', recibió una nueva nominación al Goya por 'El buen patrón', película de 2021.

Además, también actuó en numerosas series de televisión como 'Mareas vivas', 'Rias Baixas' 'Periodistas', 'Los hombres de Paco', 'El incidente' o 'Fariña'.

