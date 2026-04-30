Arranca la campaña electoral en Andalucía: Moreno se mantiene su intención de no tragar con Vox ante una Montero arropada por Sánchez y Zapatero

Los detalles El PP lucha por la mayoría absoluta, mientras que los socialistas aspiran a dar la vuelta a las encuestas con los debates sobre la sanidad pública y la prioridad nacional en el centro del debate.

La campaña electoral en Andalucía comienza con el Partido Popular (PP) liderado por Juanma Moreno, quien busca la mayoría absoluta para evitar depender de Vox. Según el CIS, Moreno podría gobernar en solitario con más del 43% de los votos. Vox, liderado por Manuel Gavira, aspira a ser decisivo en el gobierno andaluz, aunque su apoyo ha disminuido. El PSOE, con María Jesús Montero como candidata, se centra en la sanidad pública y busca revertir las encuestas con el respaldo de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero. A la izquierda del PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía compiten por el cuarto lugar, con Antonio Maíllo liderando la gran coalición de izquierdas. Yolanda Díaz y otros líderes nacionales apoyarán estas candidaturas durante la campaña.

La campaña andaluza arranca esta medianoche con el PP rozando la mayoría absoluta y con María Jesús Montero como la apuesta socialista para intentar frenar la sangría que ha vivido en otras comunidades autónomas. Entre los temas más candentes que marcarán la campaña: la sanidad pública y el principio de la prioridad nacional.

Todo apunta a que Juanma Moreno va a ganar las elecciones del 17 de mayo con un buen margen. Sin embargo, el 'popular' aspira a una complicada mayoría absoluta para no depender de Vox. La última encuesta del CIS situó por primera vez al presidente andaluz la posibilidad de gobernar en solitario con más del 43% de los votos y le daba una horquilla de entre 51 y 59 escaños (se necesitan 55 para la mayoría absoluta).

Para lograrlo, el candidato del PP ha optado por un discurso moderado y ha marcado distancias de los últimos pactos autonómicos de su partido. Por ejemplo, rechaza hasta cierto punto el polémico principio de la prioridad nacional que Vox ha conseguido imponer en Extremadura o Aragón.

"Ahora que se habla tanto de prioridades... las prioridades no son otras que las personas", comentó en un mitin de precampaña. Por otra parte, en una entrevista en 'Espejo Público' intentó rebajar el significado de ese planteamiento, afirmando que "creo que Vox lo que ha querido expresar de una manera semántica más hiperbólica es lo que ya viene en la propia ley, que la manera de ordenarlo es a través del arraigo".

Vox quiere ser indespensable

Por su parte, el partido que lidera Santiago Abascal tiene como principal objetivo ser la llave para el gobierno andaluz. Independientemente del número de diputados que obtenga, lo que quiere es ser decisivo en el tablero político andaluz. Abascal lleva ya semanas afincado en esa comunidad autónoma para dar todo su apoyo a su candidato, Manuel Gavira.

Hasta el momento, el CIS estima que Vox seguiría como tercera fuerza en el Parlamento, aunque con el 10,3% de los votos, un porcentaje inferior al que obtuvo hace cuatro años, cuando alcanzó el 13,46%. Esto le daría entre 8 y 17 escaños.

Montero, la gran apuesta del PSOE

A la izquierda está, en primer lugar, el PSOE de la exministra de Hacienda, María Jesús Montero. La candidata socialista espera dar la vuelta a las encuestas que la sitúan en segunda posición con el 25,8% de los votos y una horquilla que oscilaría entre los 27 y los 34 escaños.

Montero ha dejado sus responsabilidades como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra, y afronta estos comicios con la sanidad pública como caballo de batalla, sobre todo tras el escándalo del gobierno autonómico por los cribados de cáncer.

Ferraz ha apostado completamente por ella y, para darle el mayor impulso, Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero la arroparán el viernes en su arranque de campaña en un acto en Cártama (Málaga).

El PSOE busca dar el pistoletazo de salida por todo lo alto y, por ello, se pensó en el "tridente ganador", como así denominan en el PSOE andaluz a Sánchez, Zapatero y Montero. Además, fuentes del partido han desvelado que se han fletado autobuses de todas las provincias de Andalucía para que acuda la militancia en masa de todas las federaciones.

Yolanda Díaz apoyará a Maíllo

En lo relativo a los partidos a la izquierda del PSOE, dos coaliciones se jugarán el cuarto puesto: Adelante Andalucía y Por Andalucía. Esta última es la gran coalición de izquierdas en la comunidad. Está liderada por Antonio Maíllo y la integran Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana y Partido Verde Andaluz.

Busca doblar su representación actual y llegar a los diez diputados, con la meta de formar gobierno, aunque las encuestas la mantiene prácticamente en los mismos niveles de 2022. En su arranque de campaña estará la vicepresidenta Segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, que asistirá el viernes a la manifestación por el Día Internacional del Trabajo en Málaga.

La también ministra de Trabajo acudirá a la concentración organizada por UGT y CCOO junto a Maíllo, el portavoz de IU en el Congreso, Enrique Santiago, y a la coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández. Fuentes cercanas a la vicepresidenta han asegurado a 'Servimedia' que ella se desplazará más veces durante la campaña electoral, y que sólo falta cuadrar las agendas.

Quienes también se dejarán ver a lo largo de la campaña, según ha avanzado IU Andalucía, serán el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy; la de Juventud e Infancia, Sira Rego; y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

En Adelante Andalucía es José Ignacio García quien está a la cabeza. El candidato mantiene sus expectativas de seguir creciendo, lo que se está viendo sustentado en sondeos como el CIS, que le sitúan por encima de Por Andalucía.

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