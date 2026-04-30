"¡Por el poder de Grayskull!": el lema de He-Man con el que los niños de los 80 y 90 creyeron que ellos tenían superpoderes

El contexto He-Man es un héroe bárbaro hipermusculado, que pronto se convirtió en un icono televisivo y hasta del cine. Su creador, Roger Sweet, ha muerto a los 91 años, pero todavía son muchos los que recuerdan que "He-Man era el bueno, el cachas" y Skeletor, el gran villano.

Roger Sweet, creador de He-Man, ha fallecido a los 91 años. Aunque su nombre pueda no ser ampliamente reconocido, su creación dejó una huella imborrable en los niños de los 80 y 90. He-Man, con su icónica frase "¡Por el poder de Grayskull… yo tengo el poder!", se convirtió en un símbolo de poder y aventura. Originalmente un juguete de Mattel, He-Man se transformó en un fenómeno televisivo en 1983 con la serie 'He-Man y Los Amos del Universo'. En 1987, He-Man llegó al cine con 'Los amos del universo', y en 2026 regresará con una nueva película, 'He-Man y los Masters del universo'.

Ha muerto Roger Sweet a los 91 años. Su nombre, quizás, no les suene mucho, pero seguro que caen en quién es tras decir que fue el creador de He-Man. El personaje de ficción que les hizo creer a los niños de los 80 y los 90 que "teníamos el poder".

"¡Por ​​el poder de Grayskull… yo tengo el poder!". Esta es la frase más famosa de He-Man, la que podíamos escuchar una y otra vez en la serie 'He-Man y Los Amos del Universo', del año 1983. Así activaba sus poderes este héroe y, seguro, que al leer este lema, a muchos se les han activado también los recuerdos y la nostalgia. Porque, aunque han pasado décadas, los que crecieron junto a él todavía se acuerdan de ver a He-Man en los televisores, en sus casas. "Es el tipo de la espada" o "que iba poco vestido. Espada y escudo, como mucho", recuerdan a quienes hemos preguntado.

Tal y como explican los que eran fans, en la serie de dibujos: "He-Man era el bueno, el cachas que era el bueno, y el otro era una calavera". Se refiere a Skeletor, el gran villano de la saga y enemigo de nuestro protagonista.

Antes de ser un héroe televisivo, He-Man fue un juguete. A principios de los 80, Mattel, la poderosa empresa estadounidense de juguetes y creadora de Barbie, buscaba una nueva línea de figuras de acción. Así nació este héroe bárbaro hipermusculado, que pronto se convirtió en un icono televisivo de los 80 y los 90. "Yo me quedaba atrapada completamente ante la televisión", "te sentías identificado, porque después salías a la calle y te creías que eras He-Man", son algunos de esos recuerdos que la gente todavía guarda.

En 1987, 'Los amos del universo' fue la película con la que He-Man se estrenó en cines. Un film, en esta ocasión, de acción real y con un héroe clásico que este mes de junio volverá a renacer en la gran pantalla. Porque en 2026 se estrena 'He-Man y los Masters del universo' con efectos especiales todopoderosos.

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