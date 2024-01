El cine español está de enhorabuena después de que se conociera este pasado martes, 23 de enero, que dos películas de nuestra industria habían sido nominadas a los Oscar en la 96ª edición de los premios de Hollywood. Por un lado, 'La sociedad de la nieve', el largometraje del ya conocido Juan Antonio Bayona que aborda la tragedia aérea en los Andes de 1972, opta a llevarse nada menos que dos estatuillas: la de 'Mejor película extranjera' y la de 'Mejor maquillaje y peluquería'; por otro lado, Pablo Berger competirá en 'Mejor película de animación' con 'Robot dreams', la insólita historia de amistad entre un robot y un perro.

"VAMO’ ARRIBA!!!", expresó un eufórico Bayona en redes sociales al poco de hacerse públicas las nominaciones. Un sentimiento en el que ahondó posteriormente, cuando concedió varias entrevistas a distintos medios de comunicación en las últimas horas del día de ayer. "Estoy muy feliz de que la película esté llegando tanto y el público la haya acogido con tanto cariño", aseguró el director de cine en declaraciones a 'Telecinco', cadena en la que confesó que no se esperaba la nominación a los Oscar.

Ello le ha llevado a estar en un escenario de incertidumbre: "Como es la primera vez que me nominan, no sé cuáles son los siguientes pasos. Me imagino que seguir enseñando la película, hablando de ella, ir a muchos pases y darla a conocer". Eso sí, cree "hay que confiar en la película", y a reflexionado sobre esta idea: "Hay que confiar en el mensaje que aporta e intentar que los académicos, el máximo posible, la vean para que puedan después tomar la decisión de, si les gusta más, votarla". Si hay algo claro para Bayona es que "todos los departamentos han hecho un trabajo sensacional".

Así lo ha manifestado no en 'Telecinco', sino en 'Cadena SER', medio al que también ofreció declaraciones tras difundirse la noticia de sus nominaciones y en el que ha asegurado que tanto él como su equipo están "un poquito abrumados" por el éxito y el apoyo recibido: "Normalmente cuando estrenaba una película iba con el triple de copias a los cines, pero con esta aún así está funcionando y sigue en los mismos cines en los que empezó, así que está bien". Como se indicaba al principio, no solo Bayona está cerca de alcanzar la cumbre cinematográfica.

El director Pablo Berger fue ayer la otra persona nombrada por todos. No en vano, 'Robot Dreams' ha conseguido un efecto muy parecido al de 'La sociedad de la nieve': se oye a mucha gente, por no decir todo el mundo, hablar de esta película que se apoya en la novela gráfica de Sara Varon para dar a luz a una historia tan bella como dramática; una historia que ha gustado mucho en Hollywood. "Nos tendríais que haber visto gritar", ha advertido en 'Cadena SER' cuando le han preguntado cómo se sentía por esta nominación.

Al tiempo que Berger daba fe de su alegría, reconoció que por las críticas recibidas en la prensa estadounidense y la buena recepción en los festivales internacionales no descartaba del todo que su largometraje tuviera opciones en los Oscar: "Uno o varios boletos para estar entre las cinco nominadas sí teníamos". Lo difícil, visto lo visto, será ganar: 'Robot Dreams' compite con la vuelta de Miyazaki y su 'El chico y la Garza', con la espectacular animación de 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' y con 'Elemental'; esto es, con Pixar.