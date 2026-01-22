'Sirat', de Oliver Laxe, nominada a Mejor Película Internacional y Mejor Sonido en los Oscar 2026

El recorrido Tras sorprender en Cannes con el Premio del Jurado, sumar cinco Premios del Cine Europeo, funcionar en taquilla y llegar a los Goya con 11 nominaciones, la película de Oliver Laxe da ahora el salto a Hollywood y competirá en Mejor película internacional y Mejor sonido en los Oscar 2026.

El cine de Oliver Laxe vuelve a cruzar fronteras. 'Sirat' ha conseguido este jueves dos nominaciones a los Oscar: competirá en Mejor película internacional y Mejor sonido en la 98ª edición de los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán el próximo 15 de marzo.

Un reconocimiento que culmina una carrera tan inesperada como brillante para una película radicalmente autoral. Todo empezó el pasado mes de mayo en Cannes, donde 'Sirat' sorprendió y se llevó el Premio del Jurado. Desde entonces, el filme no ha dejado de sumar hitos: éxito en taquilla, cinco Premios del Cine Europeo, 11 nominaciones a los Goya y ahora, el salto definitivo a Hollywood.

Con estas dos candidaturas, Sirat iguala el número de nominaciones logradas en su día por títulos como 'Hable con ella', 'Madres paralelas' o 'Dolor y gloria', de Pedro Almodóvar —productor de la película—, además de 'Mar adentro' o 'La sociedad de la nieve'. La última película española que ganó el Oscar a Mejor película internacional fue precisamente 'Mar adentro', en 2004.

Dos nominaciones en un año especialmente duro

La película de Laxe había pasado el primer corte de la Academia en cinco categorías, lo que disparó las expectativas en torno a un filme que no deja indiferente a nadie. Finalmente, ha logrado materializar dos nominaciones en un año especialmente competitivo, marcado por la potencia del cine internacional, que ha sacudido con fuerza el dominio habitual de Hollywood.

En Mejor película internacional, 'Sirat' se enfrenta a rivales de enorme peso. Dos de ellas, además, también optan al Oscar a Mejor película del año:

'Valor sentimental' , del noruego Joachim Trier

, del noruego 'El agente secreto', del brasileño Kleber Mendonça Filho

Completan el quinteto 'Un simple accidente', de Jafar Panahi, y la película tunecina 'La voz de Hind', centrada en el asesinato de la niña palestina Hind Rajab por parte del ejército israelí. Un contexto que hace que la victoria de 'Sirat' sea complicada, pero que subraya la importancia de estar en ese quinteto final.

La nominación a Sonido, una de las grandes alegrías

La segunda candidatura llega en Mejor sonido, para Laia Casanovas, Amanda Villavieja y Yasmina Praderas, responsables de una atmósfera sonora clave en la experiencia del filme y que logran su primera nominación al Oscar.

El equipo de la película siguió en directo el anuncio de las nominaciones en un acto organizado en el espacio Movistar, una de las productoras del filme. El evento arrancó con música de Kanding Ray y estuvo marcado por la tensión inicial cuando 'Sirat' se quedó fuera de categorías como banda sonora o casting. La celebración llegó al confirmarse las dos nominaciones donde partía como favorita.

Antes de conocerse los resultados, Oliver Laxe quiso dirigirse a su equipo y a la prensa: "Aquí ya hemos ganado. Disfrutemos, por favor. Es muy bonita esta energía, pase lo que pase".

Unos Oscar muy conservadores

Pese a la fuerte presencia del cine internacional —con dos películas no estadounidenses entre las diez nominadas a Mejor película—, la Academia volvió a mostrar su perfil más conservador. Así se desprende de la inclusión de títulos como 'F1', que entró en la categoría reina en detrimento de propuestas como 'Sirat' o 'Un simple accidente'.

La gran dominadora del año es 'Los pecadores', de Ryan Coogler, que ha hecho historia con 16 nominaciones, convirtiéndose en la película más nominada de todos los tiempos. Le sigue 'Una batalla tras otra', con 13. Completan la lista 'Valor sentimental', 'Marty Supreme', 'Hamnet', 'El agente secreto', 'Sueños de trenes', 'Frankenstein' y 'Bugonia'.

También en Mejor dirección se nota ese sesgo: solo un cineasta internacional ha entrado en el quinteto, Joachim Trier. Le acompañan Paul Thomas Anderson, Ryan Coogler, Josh Safdie y Chloé Zhao, la única mujer nominada, por su adaptación de 'Hamnet'.

Un recorrido imparable

Más allá de los Oscar, 'Sirat' llega en un momento dulce. En los Premios del Cine Europeo logró cinco galardones (montaje, sonido, diseño de producción, dirección de casting y fotografía), solo superada por 'Valor sentimental'. Y en los Goya, que se entregarán el 28 de febrero en Barcelona, parte con 11 nominaciones.

La película sigue a un padre (Sergi López) que, junto a su hijo pequeño, se adentra en el universo de las raves para buscar a su hija veinteañera. Acompañado por un grupo de raveros, atraviesa las montañas de Marruecos y el desierto del Sáhara en un viaje que dialoga con el cine de aventuras y el espíritu del cine de los años setenta.

Un éxito rotundo para un cine arriesgado, radical y profundamente autoral, que confirma a Oliver Laxe como una de las miradas más singulares del cine europeo actual.

