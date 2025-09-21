Fernando Trueba, contundente sobre la situación en Gaza: "Es una masacre de pobres, y parece ser que eso está permitido"

"Con las manifestaciones del otro día me sentí muy orgulloso de la gente de nuestro país", ha expresado el director de cine en laSexta Xplica, donde ha señalado que "nadie ha hecho más daño a Israel que Netanyahu".

El director de cine Fernando Trueba ha expresado en laSexta Xplica que con las manifestaciones propalestinas de Madrid se sintió "muy orgulloso de la gente de nuestro país". "Estamos en el siglo XXI, y los ciudadanos de esta época no admitidos que alguien pueda destruir una casa en la que vive una familia. Esto es inadmisible en el siglo XXI", ha manifestado.

En este sentido, Trueba ha subrayado que "lo que está ocurriendo en Gaza ni siquiera es una guerra como la de Ucrania, donde un país ha invadido al vecino y se están enfrentado los ejércitos", sino que "esto es una masacre de gente pobre".

"Vemos a un país que no tiene nada y a otro que es poderosísimo militarmente disparando a gente que está muriendo de hambre e intentando coger un poco de comida para su familia, una vez que ya les han destruido las casas, los hospitales y las escuelas. Es una masacre de pobres y parece ser que eso está permitido", ha lamentado.