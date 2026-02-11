Ahora

En 'Espejo Público'

VÍDEO | Mariló Montero se lía y confunde el sida con el VHS: "Le ha faltado decir que tiene 'Philadelphia' y 'Todo sobre mi madre'"

Iñaki Urrutia reacciona en este vídeo al lapsus de Mariló Montero en 'Espejo Público', donde en un debate sobre enfermedades de transmisión sexual confundió el VIH con el VHS.

En 'Espejo Público', Mariló Montero y el influencer 'Trakatrá' se enzarzaron durante un debate sobre enfermedades de transmisión sexual.

La colaboradora aseguraba saber "perfectamente" de lo que estaba hablando y "tener muy claro" sus "ideas y conocimientos" sobre el tema en cuestión, hasta el punto de afirmar que no necesitaba "ningún estudio científico para saber cómo se transmite el VHI o las enfermedades de transmisión sexual".

"¿El VHI? ¿Qué es el VHI?", reaccionaba 'Trahatrá', ante lo que Mariló Montero le respondía que "el sida, el VHS, lo que sea".

"Le ha faltado decir: 'Yo en VHS de sida tengo 'Philadelphia', 'Los amigos de Peter' y 'Todo sobre mi madre", comenta irónico Iñaki Urrutia en el vídeo sobre estas líneas.

