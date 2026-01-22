Nominados a los Premios Oscar 2026, en directo: a qué hora conoceremos los nombres de las películas, actores y actrices nominadas

'Sirat' de Oliver Laxe, a un paso de hacer historia 'Sirat', la ambiciosa obra del director franco-gallego Oliver Laxe, está a un paso de hacer historia en las nominaciones de los Óscar, tras su inédita presencia en cinco categorías que la colocan más cerca de consagrarse como un fenómeno internacional. La trayectoria de la cinta española marca un hito histórico para la industria hispana: es la primera vez que un largometraje nacional logra la preselección simultánea en cinco categorías diferentes de los premios más prestigiosos de la industria del cine. Además de aspirar a la nominación a mejor película internacional, una terna en la que se verá las caras con títulos como la brasileña 'El Agente Secreto', la noruega 'Valor Sentimental', la francesa 'Un simple accidente' o la tunecida 'La Voz de Hind', Laxe competirá por quedar entre los finalistas a mejor fotografía, mejor música original, mejor sonido y mejor casting. EFE Compartir en X

'Hamnet', entre las favoritas de la crítica Otra de las favoritas es 'Hamnet', el drama sobre el joven William Shakespeare dirigido por Chloé Zhao y protagonizada por Jessie Buckley y Paul Mescal. El filme podría darle a Zhao la segunda nominación de su carrera como directora, un apartado que podría contemplar al mexicano Guillermo del Toro ('Frankenstein'), Anderson, Coogler, el iraní Jafar Panahi ('Un simple accidente') o Josh Safdie ('Marty Supreme'). Compartir en X

¿Quiénes son los actores y actrices favoritos? Las quinielas apuntan a que Leonardo DiCaprio, Chase Infiniti, Benicio Del Toro, Sean Penn y Teyana Taylor obtendrán una nominación en las cuatro categorías de actuación, un hito que no se ha logrado desde 'American Hustle' ('La gran estafa americana') en 2013. Leonardo DiCaprio, durante el rodaje de una escena de la película Una Batalla tras Otra EFE Compartir en X

'Una batalla tras otra' y 'Sinners', rumbo a romper récords en las nominaciones al Óscar La comedia sobre un exrevolucionario 'One Battle After Another' ('Una batalla tras otra') y el suspense de vampiros que explora la historia de la música 'Sinners' (Los pecadores) se perfilan como las películas con más opciones de romper récords en las nominaciones en los Premios Óscar, lo que consolidaría su éxito en la temporada de premios 2026. El recorrido previo de la temporada ha situado a ambas cintas entre las más respaldadas por la crítica y los gremios de la industria. Medios especializados de Hollywood prevén que 'Sinners', de Ryan Coogler, se convertirá en la película más nominada de todos los tiempos al tener la posibilidad de ser seleccionada en 15 categorías. Hasta ahora solamente 'All About Eve' ('Eva al desnudo',1950), protagonizada por Bette Davis y Marilyn Monroe; 'Titanic' (1997), de James Cameron; y 'La La Land' (2016), de Damien Chazelle, mantienen el récord por haber alcanzado 14 nominaciones cada una durante su edición en turno. La cinta de Paul Thomas Anderson por su parte tiene una proyección de 13 nominaciones, entre las que, al igual que la cinta de Coogler, figuran algunos de los apartados más importantes como el de mejor película, dirección e interpretaciones. EFE Compartir en X

El Teatro Samuel Goldwyn de Los Ángeles Situado en Wilshire Boulevard, del exclusivo Beverly Hills de Los Ángeles (California), el Samuel Dolwyn Theater se erige como sede de la Academia del Cine de Hollywood. Especialmente construido para estrenar películas con la máxima precisión técnica, sus equipos de proyección y su sistema de sonido de última generación ofrecen la mejor experiencia a los mil espectadores que caben en él. Hoy se convierte en el emplazamiento para la lectura de los nominados y nominadas a los Oscar de 2026, como suele ser habitual. Compartir en X

