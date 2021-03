Juan Antonio Bayona comenzó su carrera dirigiendo videoclips de Camela. De hecho, él fue el encargado de crear algunas de las obras más preciadas del grupo de San Cristóbal de los Ángeles.

En el vídeo que acompaña a estas líneas, un fragmento del documental de ATRESplayer 'Pongamos que hablo de Camela', nos ha revelado los videoclips que dirigió y cómo trabajaba con Dioni y María de los Ángeles.

"Siempre me dieron mucha libertad. Solo me ponían como condición que el videoclip fuera una historia, y a mí esto me venía bien porque cada cosa que rodaba lo hacía como un largometraje", nos ha contado el director de cine.