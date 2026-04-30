La importancia de las cámaras del restaurante de Las Rozas para esclarecer el abordaje de Vito Quiles a Begoña Gómez.

La otra cara... El agitador ultraderechista ha anunciado acciones legales contra la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por falso testimonio ya que, dice, él es la víctima y quien recibió varios golpes.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del establecimiento donde coincidieron Begoña Gómez y Vito Quiles serán clave para esclarecer lo ocurrido durante un reciente incidente. Las grabaciones podrían revelar si hubo agresión, intimidación o coacción, como sostienen versiones enfrentadas. Según fuentes de Moncloa, el momento crucial ocurrió dentro del local, donde Gómez habría sido intimidada al intentar salir. Si se confirma que Quiles la retuvo, podría enfrentarse a un delito de coacción. Expertos destacan que la grabación y la denuncia serán esenciales para determinar si hubo delito. El episodio ha generado acusaciones cruzadas, con Quiles alegando haber sido agredido y planeando acciones legales. Las grabaciones completas serán fundamentales para reconstruir los hechos.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del interior del establecimiento donde coincidieron Begoña Gómez y Vito Quilesserán determinantes para aclarar qué ocurrió realmente durante el incidente registrado en las últimas horas. Incidente que se ha conocido tras un vídeo grabado por el agitador, vídeo que cuenta con cortes y sin un contexto anterior.

Las grabaciones podrían aportar una secuencia completa de los hechos y permitir comprobar si se produjeron situaciones de agresión, intimidación o coacción, tal y como sostienen distintas versiones enfrentadas.

Según fuentes del entorno de Moncloa, el momento clave se habría producido en el interior del local, antes de las imágenes difundidas posteriormente con cortes. En ese punto, aseguran, Gómez habría sido objeto de un comportamiento que califican de "agresión e intimidación", especialmente cuando trataba de abandonar el establecimiento.

Exactamente, según ha podido saber laSexta, cuando la mujer del presidente quiere abandonar el local, Vito Quiles, al parecer, intenta impedírselo. De confirmarse, llevaría al agitador de extrema derecha a enfrentarse a un delito de coacción.

Expertos jurídicos subrayan que el análisis detallado de la grabación será esencial para determinar si existe delito. El magistrado Ignacio González Vega explica que, "no basta con que se le impida el paso, tiene que probarse que ha empleado violencia o que se ha tratado de intimidar".

Así, según el experto, se entiende por intimidar "cuando hay un efecto intimidante o intimidatorio y este crea una presión psicológica que puede hacer que una persona no actúe con plena libertad".

También será clave la denuncia, de la que apenas se conocen detalles. Depende de lo que se diga en ella y de si hubo presión psicológica, se analizará si hay o no delito, apunta el también magistrado Joaquim Bosch.

A lo que añade que "si Vito Quiles se hubiera limitado únicamente a seguir su estilo habitual de hacer seguimientos de personas conocidas para hacerle preguntas reiteradas, eso en principio sería impune, no una conducta delictiva".

Cruce de acusaciones

El episodio ha derivado en un cruce de acusaciones. Desde el entorno de Gómez se sostiene que fue víctimade una situación de acoso e intimidación, mientras que Quiles ha anunciado su intención de emprender acciones judiciales contra la esposa del presidente y personas de su entorno.

El agitador asegura haber sido él quien sufrió agresiones durante el incidente y sostiene que una de las acompañantes de Gómez intentó realizarle un "mataleón", una llave más propia de atracadores que consiste en apretar el cuello con fuerza hasta dejar a la víctima inconsciente por la falta de aire.

Quiles, conocido por su estilo confrontativo, ha protagonizado anteriormente episodios polémicos relacionados con el seguimiento de figuras públicas y la difusión de contenidos controvertidos. Con todo, será el contenido íntegro de las grabaciones el que permita reconstruir con precisión lo sucedido.

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