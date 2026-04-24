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Homenaje a la música

Las canciones ahora también se leen: la exposición con las mejores letras de Mecano, Joaquín Sabina o Antonio Vega

Los detalles La exposición es gratuita y estará disponible hasta el 21 de junio en la sede del Instituto Cervantes de Madrid.

Letras expuestas en el Instituto Cervantes
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Hay canciones que no se olvidan, que, sin haberlas escrito, hablan de nosotros. Para homenajear a los letristas y artistas que forman parte de la vida de todos, el Instituto Cervantes y Apple Music han creado la exposición 'Las mejores letras en español', que muestra las letras de algunas de las canciones más influyentes de la música española, del puño y letra de los artistas.

"Somos las canciones que hemos oído y que hemos cantado desde niños, ¿no?", explica el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que considera que "la música y las letras de las canciones son una maravillosa manera de extender la lengua".

Entre las canciones que se pueden ver en la muestra están clásicos como 'Hoy no me puedo levantar' de Mecano, 'Aunque tú no lo sepas' de Enrique Urquijo o 'El sitio de mi recreo', de Antonio Vega. Su hermano, Carlos Vega, comenta a laSexta que "una canción cuando perdura es porque tiene esa coherencia, esa potencia, digamos, de letra y música que son indisolubles".

Ahora, esas letras salen de nuestra cabeza para ocupar las paredes. Un homenaje a quienes escribieron esas palabras que, además de canciones, también son literatura. Como la de 'Que se llama soledad' de Joaquín Sabina o 'Puñalada trapera' de Vetusta Morla.

El objetivo final de la iniciativa es, en palabras de Carlos Vega, saldar "una deuda, digamos, de la lengua a los letristas de este país". Quien quiera disfrutar de sus letras de una nueva manera, podrá ver la exposición de forma gratuita hasta el 21 de junio en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

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