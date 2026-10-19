Así van las encuestas y sondeos de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026

Así sería el reparto de escaños del Parlamento tras las elecciones, según la última encuesta de Sigma Dos La última encuesta de Sigma Dos para las elecciones generales, en línea con el resto de sondeos publicados hasta la fecha, muestra que la única manera de alcanzar la mayoría sería formando un Gobierno de coalición entre PP y Vox. El PSOE no alcanzaría la barrera para gobernar sumando los escaños del Frente Amplio. Así sería el reparto de escaños según este sondeo: PP | Entre 132 y 137 escaños | 🔻 Perdería hasta 5 escaños o retendría su representación

| Entre 132 y 137 escaños | 🔻 PSOE | Entre 101 y 106 escaños | 🔻 Perdería entre 31 y 36 escaños

Entre 101 y 106 escaños | 🔻 Vox | Entre 65 y 68 escaños | ⬆️ Ganaría entre 32 y 35 escaños

Entre 65 y 68 escaños | ⬆️ Frente Amplio* | Entre 9 y 10 escaños | 🔻 Perdería entre 21 y 22 escaños

Entre 9 y 10 escaños | 🔻 ERC | 9 escaños | ⬆️ Ganaría 2 escaños

| 9 escaños | ⬆️ Junts | Entre 6 y 7 escaños | 🔻 Retendría sus escaños o perdería 1

Entre 6 y 7 escaños | 🔻 EH Bildu | Entre 6 y 7 escaños | ⬆️ Retendría sus escaños o ganaría 1

Entre 6 y 7 escaños | ⬆️ PNV | Entre 5 y 6 escaños | ⬆️ Retendría sus escaños o ganaría 1

Entre 5 y 6 escaños | ⬆️ Compromís* | Entre 3 y 4 escaños |

| Entre 3 y 4 escaños | BNG | 2 escaños | ⬆️ Ganaría 1 escaño

| 2 escaños | ⬆️ Adelante Andalucía | Entre 1 y 2 escaños | ⬆️ Ganaría entre 1 y 2 escaños

Entre 1 y 2 escaños | ⬆️ Podemos* | 1 escaño

1 escaño Coalición Canaria | 1 escaño | 👉 Retendría su escaño *Podemos y Compromís estaban integrados en la coalición Sumar en 2023, que ahora se presenta como Frente Amplio. Compartir en X

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Así ha variado la estimación de voto a PP, PSOE, Vox y Sumar (Frente Amplio) en 15 días En apenas dos semanas, el PP ha perdido un punto de apoyo y Vox ha ganado 1,2. Esto es lo que muestran los datos de las tres encuestas de Sigma Dos para 'El Mundo' publicadas en el mes de octubre, entre el 4 de octubre y hoy, 19 de octubre, cuando se ha publicado la última. Esta es la ligera pero clara evolución de la intención de voto de cara a las elecciones generales del 29N. Compartir en X

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Encuesta Sigma Dos | ¿Cómo se reparte el voto a Sumar? Entre FA, PSOE y Podemos El 12,3% del electorado que votó en 2023 eligió la papeleta de la coalición Sumar. Para el 29N tendrá que elegir otra, porque la izquierda ya no se presenta bajo esta fórmula, lo hace bajo la nomenclatura de Frente Amplio, sin Podemos integrado —como sí lo estaba en Sumar—. Así pues, según los datos de la encuesta de Sigma Dos para 'El Mundo' publicada hoy, aquel voto se repartirá entre FA, PSOE y Podemos principalmente, de la siguiente manera: Frente Amplio → 39,9%

PSOE → 16%

Podemos → 10,9% Entre estos votantes, un 2,1% ha respondido que este año no votará, frente a un 16,4% que elegirá otras opciones —que no sean PP, PSOE o Vox—. De los cuatro votantes más frecuentes de las últimas elecciones, los que eligieron a Sumar son los más indecisos a día de hoy: un 13,2% no sabe a quién votará el 29N. Compartir en X

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Vox, el partido que mejor retiene a sus votantes (y que más votos 'roba' al PP) En este contexto, Vox es el partido que mejor retiene a su electorado. En un escenario de fuerte crecimiento, los de Santiago Abascal son capaces de mantener el compromiso del 82,2% de los electores que votaron al partido en las últimas elecciones, en 2023, al tiempo que podrían 'robar' al Partido Popular (PP), en descenso en lo que a apoyo se refiere, hasta un 17,8% de sus votantes. De los que votaron al PP hace algo más de tres años, un 73% elegirá ahora la papeleta de Alberto Núñez Feijóo, papeleta que también elegirían, sin embargo, hasta un 6,7% de los que en los últimos comicios optaron por voto socialista. El PSOE es capaz de retener únicamente el 60,6% del voto, mientras que el resto se repartiría entre PP (6,7%), Vox (5%), Frente Amplio (4,9%) y Podemos (1,5%). Un 2% de los que votaron al PSOE optaría por no votar, mientras que un 8,3% elegirá a otras formaciones y un 11% todavía no sabe a quién elegir, según la última encuesta de Sigma Dos publicada hoy. Compartir en X

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Encuesta Sigma Dos | Sólo en cinco provincias el PSOE sería la formación más votada PSOE y Frente Amplio perderían escaños por toda España. Es lo que dicen los datos extraídos de la última encuesta de Sigma Dos, publicada hoy, que muestra cómo la izquierda perdería representación en más de la mitad del país. Sólo en cinco provincias el PSOE sería la formación más votada, concretamente en las cuatro catalanas —Barcelona, Girona, Tarragona y Lleida— y en Sevilla, donde los socialistas podrían sumar entre cuatro y cinco escaños frente a cuatro para el PP. Si bien la mayoría se pintarían de azul, con el PP por delante del PSOE, más de una quincena de provincias la encuesta de Sigma Dos avanza un empate entre las dos fuerzas políticas: en Andalucía, Huelva y Jaén repartirían dos escaños a cada partido, respectivamente, mientras que Murcia repartiría cuatro a PSOE y otros cuatro a PP. Ciudad Real y Toledo entregarían dos a cada uno mientras Cuenca entregaría uno, al tiempo que en Valencia y Castellón obtendrían cinco y dos cada uno, respectivamente. En Murcia sumarían cuatro cada uno y en Badajoz, dos. Guadalajara y Soria darían un escaño a cada formación, mientras en Valladolid se irían dos a PP y otros dos a PSOE. Ya en el norte, PP y PSOE obtendrían un escaño cada uno, igual que en Álava, mientras que en Navarra se irían dos para el PSOE y otros dos para la coalición integrada por PP y UPN pactada para el 29N. En Guipúzcoa y Vizcaya también hay empate, pero no entre PP y PSOE: en la primera hay un triple empate en reparto de escaños, entre el PSOE, EH Bildu y PNV; en la segunda, entre dos y tres escaños se llevarían las dos fuerzas nacionalistas, EH Bildu y PNV. Compartir en X

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