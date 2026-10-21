Abascal y Ayuso huyen ahora de su "amigo" Milei en plena precampaña: solo la presidenta madrileña se verá con él sin cámaras

Los detalles Con Milei en Madrid, Abascal ha decidido tener un acto lejos, muy lejos de él. A 600 kilómetros, en A Coruña. Es la representación gráfica de lo lejos que quiere estar la ultraderecha del argentino. Su otra gran amiga Ayuso le verá, pero en privado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido finalmente reunirse con el presidente argentino, Javier Milei, en un encuentro privado sin medios presentes. La reunión, según el Ejecutivo regional, contará con "cobertura oficial" y la Comunidad de Madrid distribuirá la información. Este encuentro se diferencia de otros con Milei por realizarse en plena precampaña electoral y en medio de protestas sociales. Santiago Abascal, líder de Vox, ha evitado asociarse públicamente con Milei debido a las elecciones generales, justificando su ausencia por compromisos de campaña. Milei, en un foro en Madrid, ha expresado su amistad con Abascal y Ayuso, y su deseo de apoyar a quienes considera que mejorarán España. A pesar de afirmar una buena relación con el rey Felipe VI, Milei no ha logrado reunirse con él en sus visitas a España.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha logrado cuadrar su agenda después de días dando vueltas para encajar un encuentro con el ultra Javier Milei. Hoy, tras una mañana de secretismo, el equipo de la 'popular' madrileña ha desvelado que

Ayuso se reunirá con el presidente argentino en privado, sin convocar a los medios, a las cinco de la tarde y sin concretar el lugar. Según fuentes del Ejecutivo regional, el acto tendrá "una cobertura oficial" y será la propia Comunidad la que "distribuirá información con los detalles de este encuentro" además de material gráfico y audiovisual. Es decir, no habrá opción a que acudan medios que hagan preguntas incómodas.

Un encuentro muy diferente a los que ha celebrado en otras ocasiones la presidenta con el ultraderechista Milei. ¿La diferencia? Esas reuniones no se celebraban en plena precampaña electoral y con protestas en las calles por la crisis de la vivienda o la huelga educativa.

Más gráfico aún ha sido el 'plantón' de Santiago Abascal a Milei. El líder de Vox ha puesto 600 kilómetros de distancia. La visita de su amigo y aliado, prevista desde hace semanas a Madrid, ha coincidido casualmente con acto de Abascal en A Coruña. Hasta ahora siempre que el argentino había visitado España, Abascal le había acogido con fervor. Pero no había unas elecciones generales en juego. Voces lo atribuyen a que el líder de Vox intenta evitar una asociación con el presidente argentino para que no le identifiquen con los recortes sociales que este promueve en la nación latinoamericana.

Desde Vox, hoy el coordinador jurídico y líder de la delegación de Bruselas, Jorge Buxadé, ha justificado la ausencia de Abascal en que "tiene que hacer campaña". ¿Una campaña en la que no encaja Milei?

Por su parte, Milei ha quitado peso a los rodeos de PP y Vox para encajarle en sus agendas. "Soy amigo de Santiago Abascal y soy amigo de Isabel Díaz Ayuso y creo que tienen ideas sanas y positivas para sacar a España de la decadencia", ha apuntado Milei en un foro organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum. "Los visito porque mi compromiso y mi amor hacia España hace que apoye a aquellos que van a generar mayor bienestar en los españoles y no a aquellos que van a querer hundirlos y sustituirlos por otras culturas que los van a exterminar", ha añadido.

También ha querido Milei vender una "excelente" relación con el rey Felipe VI, con el que ha señalado que no se reúne por una cuestión de agendas. Pero lo cierto es que en ninguna de las múltiples ocasiones que el líder ultra ha visitado España se ha reunido con el monarca.

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