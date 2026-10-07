Los sindicatos valoran el 11 de noviembre como fecha para la huelga general, dos días antes del inicio de la campaña electoral

CCOO y UGT acuerdan convocar una huelga general de 24 horas este otoño por los salarios y la vivienda

Los detalles La última huelga general celebrada con el apoyo de los sindicatos mayoritarios fue la del 14 de noviembre de 2012. Ésta, si se confirma la fecha, se celebrará dos días antes del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre.

La huelga general impulsada por la crisis de la vivienda en España podría celebrarse el 11 de noviembre. Según la Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI), principal impulsor de la movilización, la fecha del 11 de noviembre es la propuesta que van a llevar está tarde a la reunión con los sindicatos.

Será la primera huelga general que se celebra en España en 14 años con el apoyo de los sindicatos mayoritarios. La última huelga general general fue la del 14 de noviembre de 2012. De confirmarse esa fecha, el paro general se celebrará dos días antes del inicio de la campaña electoral del 29 de noviembre.

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, ha afirmado este miércoles que su sindicato no secundará la huelga general convocada por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas, entro otros. Borra ha marcado distancias con la protesta al definirse como una organización "profesional e independiente" que no sigue "indicaciones políticas". "Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones", ha aseverado Borra.

Mientras, los sindicatos mayoritarios aseguran que la huelga general por la vivienda, los salarios y la pérdida de poder adquisitivo no va contra nadie. Pero el Gobierno de España ya ha dejado claro que es contra la oposición. "Las huelgas generales se convocan contra los gobiernos. En este caso, la huelga general se convoca contra la oposición. Se convoca a raíz de que la oposición a este Gobierno ha derribado el decreto de vivienda", ha María Jesús Montero como vicesecretaria general del PSOE y nueva directora de Estrategia de la campaña de los socialistas.

Por su parte, la oposición ha cargado contra la huelga general, que ha calificado de "movilización política". En una entrevista en Al Rojo Vivo, el portavoz del PP, Borja Sémper, criticó este martes que "durante ocho años los sindicatos no se han movilizado por ninguno de los problemas que aquejan a los trabajadores y a los españoles". "Lo van a hacer ahora en plena campaña electoral, salvando al soldado Sánchez o intentándolo", añadió.

En la misma línea se han mostrado CEOE y Cepyme, quienes han calificado de "inadmisible" la huelga al considerar que busca trasladar a las empresas el coste de una medida de presión dirigida contra la gestión del Gobierno, al tiempo que han puesto en duda su "encaje jurídico".

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