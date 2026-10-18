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Entre tibiezas y tropiezos: el PP y Vox se enredan con las pensiones y el PSOE asegura que el "sacrificio" que pide Feijóo son recortes

¿Por qué es importante? Derecha y ultraderecha insisten en el pago de las pensiones pero sin concretar cómo, después de que Figaredo planteara un "un sistema mixto" y Abascal le corrigiese. En Génova y en Bambú coinciden en responsabilizar al Gobierno de "asustar" a los mayores.

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Las pensiones han entrado en el camino a la Moncloa. En el trayecto hasta las elecciones del 29 de noviembre y hacia la presidencia del Gobierno. El PP y Vox, derecha y ultraderecha, se están enredado en una materia que ambos afirman se va seguir pagando como hasta ahora sin dar detalle alguno del cómo.

Así está el debate, con el PSOE asegurando, a través de Arcadi España, que ese "sacrificio" al que en su día hizo referencia Feijóo se refería a recortes en pensiones. En algo que, de nuevo, ha dicho que sin problema. Que "pensiones sí, joyas no", en alusión a la causa contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Abascal, lo mismo. Tras las declaraciones de Figaredo, el líder de la ultraderecha dice que las pensiones "se van a pagar".

Desde el PP, mientras, tratan de girar la rueda evitando el debate sobre la fórmula para pagar algo que Feijóo dice "formará parte de una línea económica determinante" en el programa de los 'populares'. Mientras, culpan al PSOE de sus "dudas".

"Cuando critican que tenemos dudas... ¿será por haber dejado un gran agujero en el sistema público de pensiones?" expone Feijóo.

Desde la izquierda lo tienen claro. "No dan información más allá de que creen que el modelo no es sostenible, pero no se atreven a decir cómo", afirma un Carlos Cuerpo que ve "alarmante" la posición del PP y de Vox.

Porque la ultraderecha es incluso más tibia, o contradictoria, que el PP. Mientras Figaredo calificó el sistema de pensiones de "zombie" afirmando que "lo han quebrado" y poniendo en la mesa un "sistema mixto que tenga una parte de reparto y una de capitalización", Abascal afirmó que se iban a pagar "con el sistema que hay" apuntando a "mentiras" del Gobierno.

"El Gobierno ha dicho que Vox va a privatizar las pensiones. Es una mentira", ha dicho el líder de la ultraderecha.

Pero algo sí tienen claro tanto en el PP como en Vox porque ambas formaciones han responsabilizado al Ejecutivo de "asustar" a los mayores. "Los tratan como a niños. Pido respeto", ha comentado Feijóo.

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