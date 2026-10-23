¿A quién van a votar en tu pueblo en las elecciones generales del 29N? Esto dicen las encuestas

Las encuestas apuntan a una victoria de las derechas en toda España, pero a nivel municipal, en muchos puntos del territorio nacional la cosa cambia. Estos son los que serían los partidos más votados según la proyección de ElectoPanel.

El 29 de noviembre España acude a las urnas. Además de los que lo hagan a través del voto por correo o en las legaciones diplomáticas habilitadas para poder votar a los que residen en el exterior del país, cerca de 39 millones de personas decidirán en estas elecciones generales cómo se conforma el Congreso y el Senado desde los miles de colegios electorales instalados en los cerca de 8.000 municipios españoles.

Y sí, las encuestas son claras: el Partido Popular (PP) será la fuerza más votada en todo el país —salvo para el último barómetro del CIS, que da al PSOE una ventaja de casi 12 puntos por delante de los 'populares'—. No obstante, la victoria de Alberto Núñez Feijóo no lo será de manera suficiente como para gobernar en mayoría, aunque el bloque de las derechas, según los sondeos, podría superar los 200 escaños en el Congreso, lo que le permitiría gobernar.

¿Pero qué pasa en otros niveles geográficos? Si bajamos al más pequeño, al de municipio, también vemos una España teñida de azul, con algo de rojo en algunas zonas pero de manera casi testimonial, más frecuente en zonas de Asturias, León, Extremadura y Andalucía, y de muchos otros colores en comunidades autónomas históricas como Cataluña —donde el mapa se divide entre el amarillo de ERC y el verde mar de Junts— o Navarra y Euskadi —donde aparecen los tonos verdes de EH Bildu y PNV y el 'azul PP' se aclara para representar la unión entre el PP y UPN en Navarra—.

Esto sería así, según las estimaciones del ElectoPanel, una herramienta de Electomanía, que ha elaborado un mapa con una proyección municipal construida a partir del dato nacional del ElectoPanel pero teniendo en cuenta el comportamiento electoral histórico de cada municipio. Es decir, no son son encuestas a nivel local, sino estimaciones estadísticas con margen de error.

El PP sería el partido más votado en 4.528 municipios de España, mientras que al PSOE sólo le votarían mayoritariamente en 2.304. Aunque el crecimiento de Vox es fuerte en todo el territorio nacional, sólo en 275 municipios españoles sería la fuerza más votada, muy cerca de lo que conseguiría la Esquerra de Gabriel Rufián en Cataluña, donde obtendría la mayoría en 272 municipios. También en Cataluña, Junts convencería a la mayoría de los votantes de 183 municipios.

Si nos desplazamos a País Vasco, EH Bildu sería la fuerza más votada en 268 municipios, muchos más que los que conseguiría el PNV (59), mientras que el resto de formaciones regionalistas, aunque también mejoran sus proyecciones según las estimaciones de prácticamente todas las encuestas, principalmente debido a la fragmentación de la izquierda a la izquierda del PSOE, tendrían mayoría en pocas localidades: el Bloque Nacionalista Galego (BNG) tendría mayoría en tres municipios, dos en Ourense y uno en A Coruña, mientras que Adelante Andalucía sólo sería la primera fuerza política en Puerto Real (Cádiz).

El bloque de izquierdas creado para el 29N, el Frente Amplio, sería la fuerza más votada únicamente en cuatro municipios de España, dos en Andalucía (Marinaleda y Trebujena, en Sevilla y Cádiz, respectivamente) y otros dos en Zaragoza (Artieda y Pozuel de Ariza, en la provincia de Zaragoza).

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