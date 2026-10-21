La reacción de Ferreras tras insultar Milei a una periodista en su visita a España: "Es una vergüenza"

El presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras, responde en este vídeo al insulto que Javier Milei ha proferido contra una periodista que le ha preguntado por la supuesta incomodidad del PP y Vox con su visita a España. En el vídeo, los detalles.

Javier Milei, presidente de Argentina, está de visita en España para hacer campaña con la derecha y la ultraderecha, de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre, sin embargo, parece que en esta ocasión la visita del ultra argentino no le ha parecido muy bien tanto a Vox como a PP.

De hecho, el presidente argentino no contará con el respaldo de su "gran amigo", el líder de Vox, Santiago Abascal, tampoco se conoce dónde se producirá su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Un encuentro al que no se ha convocado a la prensa.

Precisamente, por eso mismo, le ha preguntado una periodista ("da la sensación de que el PP y Vox están incómodos con su visita, ¿es cierto?"). Sin embargo, el presidente de Argentina le ha respondido insultándola (en el vídeo que encabeza estas líneas podemos ver sus declaraciones).

"Se agradece que responda a las preguntas de los periodistas, pero es impresentable su tono y su desconsideración", responde contundente el presentador de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras.

"Creo que ha sido una periodista de la cadena SER, que se llama Julia Molina, que le ha hecho una pregunta complicadísima (da la sensación de que el PP y Vox están incómodos con su visita) y la ha descalificado y la ha insultado. Es una vergüenza", añade Ferreras, quien concluye, además, que es "respuesta de imitación a lo que hace Donald Trump".

*Vuelve a ver el programa de Al Rojo Vivo en atresplayer

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido