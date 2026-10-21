¿Qué es el efecto 'underdog' de las encuestas antes de unas elecciones como las del 29N?

Una mesa electoral con papeletas durante las elecciones autonómicas de Castilla y León, en Valladolid, el 15 de marzo de 2026

Las encuestas sí pueden tener un efecto psicológico sobre el comportamiento de los electores y son varios los estudios que han confirmado la existencia de dos efectos principales de las encuestas en la dirección del voto. Uno de ellos, el 'underdog'.

El 29 de noviembre de 2026 se celebran elecciones generales en España. Pedro Sánchez acordó disolver las Cortes Generales ante la presión ejercida por las protestas de la vivienda, que comenzaron como una manifestación y acabaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol que todavía continúa y una convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre. En este contexto se celebran los comicios. Y de cara al 29N, la derecha parte con ventaja.

Las encuestas apuntan a una victoria clara para las derechas, con un PP que quizás no sume votos y un Vox desatado, que podría llegar a duplicar su representación en el Congreso. La izquierda, por su parte, sale en desventaja: el PSOE podría perder en torno a una veintena de escaños y Frente Amplio, sin Podemos, no sería capaz de retener los 31 escaños que obtuvo Sumar en 2023. Y en cuanto se convocaron las elecciones, los partidos entraron en campaña... aunque oficialmente estemos en precampaña.

Entretanto, siguen saliendo sondeos. Y la gran duda es... ¿pueden las encuestas modificar el voto? Hay que tener en cuenta que depende de la lealtad del votante, algo que también miden los sondeos, y que un gran porcentaje de votantes decide por qué papeleta se decantará en la jornada de reflexión o el mismo día de las elecciones. Los votantes indecisos son los objetivos claros de la campaña.

Aunque hay estudios en todas las direcciones, los más modernos apuntan a que sí puede haber cierta influencia de las encuestas en las decisiones electorales en campaña, especialmente en la dirección del conocido como 'voto útil' cuando existen contextos políticos de fragmentación partidista. Hasta 2015, el bipartidismo estuvo bastante asentado en España pero con la irrupción de Podemos esta tendencia desapareció, haciendo que en los Parlamentos autonómicos aparecieran muchos colores, más allá del rojo del PSOE y del azul del PP.

Según Morwitz y Pluzinski, las encuestas sí pueden tener un efecto psicológico sobre el comportamiento de los electores y son varios los estudios que han confirmado la existencia de dos efectos principales de las encuestas en la dirección del voto, uno de ellos el conocido como efecto 'underdog', una estrategia que el PSOE ha incluido en su campaña, no ahora, sino que ya lo hizo en 2023. Con éxito, por cierto.

El 'Perro Sanxe', la "máquina del fango" o cómo Pedro Sánchez utiliza la estrategia electoral del 'underdog'

En aquel entonces, Pedro Sánchez hizo suyo el insulto de 'Perro Sanxe', lo que lo presentó como un candidato más humano. "Es que me han llamado tantas cosas... que me lo tomo con mucha deportividad", dijo Sánchez en Onda Cero hace más de tres años, en la época en la que nació el concepto. 'Perro Sanxe' se convirtió en chapa y el propio presidente apareció con un perro. Hizo un 'underdog' de manual.

También siguió esta estrategia cuando pidió cinco días para reflexionar si seguía como presidente o no. "He reconocido que duele vivir esta situación", dijo, antes de negarse a dimitir. Movilizó a su electorado. Esta estrategia lo volvió a hacer humano y cambió el debate: se dejó de hablar de la apertura de diligencias contra su mujer para que el foco se pusiera en el tratamiento que recibía Begoña Gómez.

Ocurrió algo similar cuando creó el término de la "maquinaria del fango". Pedro Sánchez plantó la idea de que estaba siendo perseguido y tuvo sus frutos: desplazó las acusaciones contra sus familiares, llevando el foco a cómo la derecha lo atacaba por estar en el poder. Y otra vez, hace poco, sólo unos días, su beso con Begoña Gómez. Este beso puede hacer cambiar la campaña, porque humaniza al hombre que está detrás de las encuestas.

Este efecto, el 'underdog', despierta el interés por las opciones menos valoradas. Cuando tiene lugar este efecto, las personas tienden a elegir entre las 'pequeñas opciones', al considerar que tienen que defender una causa que está siendo minusvalorada. ¿Por qué se da este efecto? La psicología no tiene una respuesta clara, pero sí apunta a que podría ser un intento de diferenciarse del resto, pero también la de compadecerse de lo que considera una 'causa perdida' o incluso de admirar la voluntad de esta causa al oponerse a la mayoría.

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