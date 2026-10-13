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Así van las encuestas y sondeos electorales de cara a las generales

Rumbo al 29-N

UPN aprueba el acuerdo con el PP para concurrir en coalición a las elecciones generales

Los detalles El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular'. UPN ha adelantado que la lista al Congreso la encabezará una mujer.

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y el presidente del PP, Alberto Núñez FeijóolaSexta / Europa Press
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El Consejo Político de Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha respaldado este martes el acuerdo para concurrir en coalición con el Partido Popular a las elecciones generales del 29 de noviembre. En un comunicado, UPN ha detallado que el pacto se ha adoptado con un apoyo del 93,5%, mientras que un 5,2% de los miembros del Consejo han votado en contra y un 1,3% se ha abstenido.

El nombre de la coalición electoral será 'Unión del Pueblo Navarro en coalición con el Partido Popular' y el candidato de la misma a la presidencia del Gobierno será el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Respecto a la composición de la lista, el pacto reserva a UPN el derecho a designar a la persona que encabezará la candidatura al Congreso de los Diputados, además del cuarto puesto y el primer y tercer suplente. En el caso del Senado, UPN decidirá el primer y tercer puesto de la lista y sus correspondientes suplentes. Tras conocerse el resultado de la votación, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha adelantado que la cabeza de lista en el Congreso será una mujer.

Tras el 29 de noviembre, los diputados y senadores obtenidos por la coalición nombrados por UPN que resulten electos se incorporarán al Grupo Parlamentario Mixto, por lo que los representantes de la formación foralista tendrán libertad de voto y autonomía frente al criterio del Partido Popular.

No obstante, PP y UPN han llegado a un acuerdo que marca que "desde las responsabilidades de gobierno que se ejerzan, se impulsará y garantizará la ejecución de las inversiones del Estado necesarias para desarrollar las infraestructuras estratégicas de Navarra, como la segunda fase del canal de Navarra, el tren de alta velocidad y su conexión con la Y vasca, el aeropuerto de Pamplona y el refuerzo de la red eléctrica de Navarra".

"El objetivo de este pacto es aunar fuerzas en la Comunidad Foral entre ambas formaciones de centro derecha para contribuir desde Navarra a desalojar a Pedro Sánchez del Gobierno", ha señalado UPN en su comunicado.

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