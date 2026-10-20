El Gobierno aprueba un paquete con ayudas por viudedad, a padres de hijos enfermos, a víctimas de la violencia machista y catástrofes

La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros

Los detalles El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que buscar mejorar la protección de trabajadores ante acontecimientos catastróficos como la dana y de las familias por motivo de enfermedades graves de hijos, menopausia, violencia de género, viudedad o terrorismo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a través de un decreto ley, a un primer paquete de medidas sociales que incluye, entre otras, mejoras en las pensiones por viudedad, en las ayudas a padres e hijos enfermos, para la víctimas de la violencia machista y para afectados por catástrofes como la DANA, o para víctimas de terrorismo.

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que con este paquete de medidas se busca "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada".

"Todas estas medidas, que vienen de meses de trabajo en el diálogo social tras escucha activa a diferentes asociaciones, responden a la convicción de que la Seguridad Social debe estar preparada para proteger a las personas cuando más lo necesitan", ha dejado claro Saiz.

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