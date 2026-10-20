Decreto ley
El Gobierno aprueba un paquete con ayudas por viudedad, a padres de hijos enfermos, a víctimas de la violencia machista y catástrofes
Los detalles El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley que buscar mejorar la protección de trabajadores ante acontecimientos catastróficos como la dana y de las familias por motivo de enfermedades graves de hijos, menopausia, violencia de género, viudedad o terrorismo.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a través de un decreto ley, a un primer paquete de medidas sociales que incluye, entre otras, mejoras en las pensiones por viudedad, en las ayudas a padres e hijos enfermos, para la víctimas de la violencia machista y para afectados por catástrofes como la DANA, o para víctimas de terrorismo.
La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que con este paquete de medidas se busca "ampliar derechos, reforzar la protección de las familias y dar respuesta a situaciones que necesitaban de una cobertura más adecuada".
"Todas estas medidas, que vienen de meses de trabajo en el diálogo social tras escucha activa a diferentes asociaciones, responden a la convicción de que la Seguridad Social debe estar preparada para proteger a las personas cuando más lo necesitan", ha dejado claro Saiz.
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