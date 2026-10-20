Pablo Simón explica el planteamiento de PP y Vox para el Senado: "Es una estrategia que optimiza más el voto"

El politólogo analiza las fórmulas electorales de los dos bloques y señala que la clave de la Cámara Alta no será la mayoría absoluta, sino alcanzar los tres quintos para influir en la renovación del CGPJ y el Tribunal Constitucional.

En Al Rojo Vivo, Pablo Simón ha analizado la batalla electoral por el Senado y las distintas estrategias que PP y Vox podrían adoptar para maximizar sus resultados. El politólogo ha explicado que la clave no está en alcanzar la mayoría absoluta, que da prácticamente por segura para los populares, sino en lograr los tres quintos de la Cámara Alta. Una diferencia decisiva, ya que esta mayoría reforzada resulta determinante para el nombramiento de importantes órganos del Estado, como la mitad del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.

"Vamos a ver, lo primero: nosotros vamos a votar 208 senadores en 59 circunscripciones, porque además hay que recordar que en las islas también tienen un número de senadores variable", ha señalado Simón. El analista ha insistido en que el verdadero objetivo de la derecha es alcanzar una mayoría suficiente para influir en la renovación de estas instituciones. "Aquí no estamos hablando del umbral o no de la mayoría absoluta, porque esto se da por descontado. Es decir, el Partido Popular sí o sí va a tener mayoría en el Senado. Aquí la cuestión clave es llegar o no a los tres quintos", ha explicado.

Para conseguirlo, los bloques están explorando fórmulas distintas. Mientras los partidos a la izquierda del PSOE han optado por una coalición preelectoral en casi todas las circunscripciones, con la excepción de Sevilla, la derecha podría apostar por una coordinación entre PP y Vox para evitar la dispersión del voto. "Lo que está planteando la derecha es una estrategia diferente que yo creo que optimiza más el voto, que es la posibilidad de que Vox se retire, que no se presenten en algunas provincias", ha apuntado Simón.

El politólogo ha señalado varias circunscripciones en las que esta estrategia podría resultar determinante para los populares, como Alicante, Asturias, Zaragoza, Cáceres y Badajoz. Según sus simulaciones, en estos territorios una retirada de Vox podría facilitar que el PP concentrara los apoyos necesarios para asegurarse los senadores en disputa. "Si ahí se retira Vox, es posible que solo con que la mitad de los votantes de Vox marcaran la casilla del Senado del Partido Popular ya fuera suficiente para asegurarse de que la izquierda no le quita esos senadores clave", ha concluido.

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