La porra de los líderes de Frente Amplio para el 29-N: de los 25 escaños de Emilio Delgado a los 60 de Maíllo

El Intermedio ha estado presente en la presentación de Frente Amplio, en la que buena parte de sus dirigentes confían en reeditar los resultados de Sumar en 2023.

Este sábado tuvo lugar en Madrid la presentación del Frente Amplio, la nueva coalición de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. En el acto estuvieron los principales representantes de la candidatura encabezada por Ada Colau, y algunos de ellos pasaron por el micrófono de El Intermedio para hacer sus predicciones de cara a los comicios.

Emilio Delgado, portavoz de Más Madrid, ha asegurado que la nueva candidatura "va a ir a los 25 escaños". "El pueblo español va a estar a la altura y se van a llevar una sorpresa los que han estado envenenando al país durante toda la legislatura", ha añadido.

En la misma línea está la predicción de Lara Hernández, coordinadora de Sumar, que, aunque no da una cifra exacta, asegura que espera "entre 20 y 30 escaños".

Más ambicioso es el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, que asegura que Frente Amplio debería contar con "60 escaños" para poder "obligar al PSOE" a hacer políticas marcadamente de izquierdas. "Al PSOE se le obliga, no se puede negociar, pero nos tienen que dar fuerza los escaños", concluye Maíllo.

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