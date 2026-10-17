En Frente Amplio pasan página tras el fracaso de la negociación con Podemos: "No more dramas', no estamos aquí para contarnos las heridas"

¿Qué ha pasado? Mientras en Podemos señalan a Sumar y afirman que las diferencias que había "no se han solucionado", en la formación de Ada Colau muestran unidad y optimismo de cara al 29N: "Aquí no se rinde nadie".

Una vez más, las elecciones en España se presentan sin unidad en la izquierda, con un fracaso en las negociaciones entre el Frente Amplio y Podemos. A pesar de los intentos de restar importancia al desacuerdo, figuras como Emilio Delgado y Pablo Bustinduy llaman a la movilización y a unir a la gente, dejando atrás los conflictos internos. Irene Montero reconoce el fracaso, mientras que Ada Colau, del Frente Amplio, mantiene una postura optimista y combativa, respaldada por sus compañeros. Joan Baldoví insta a aprender de esta experiencia para el futuro, mientras la cuenta atrás para las elecciones continúa.

Otra vez lo mismo. Otra vez unas elecciones sin unidad en la izquierda. Sin un frente unido y compacto como alternativa al PSOE. Todo, tras días y días de una negociación enquistada entre las fuerzas del Frente Amplio y de Podemos. Tras ese momento, tras esa medianoche del viernes, en la que no se dio el acuerdo entre ambas formaciones. Y, aunque se veía venir, no deja de ser un nuevo fracaso.

No deja de ser lo mismo de siempre por más que traten de restarle importancia y de pasar página desde la formación que lidera Ada Colau. "Se acabó el tiempo de unir a los partidos. Empieza el tiempo de unir a la gente. 'No more dramas', no estamos aquí para contarnos las heridas", ha afirmado Emilio Delgado.

En la misma línea ha ido Pablo Bustinduy: "¡Aquí no se rinde nadie! ¡Tenemos 43 días para movilizar a la clase trabajadora y derrotar a la reacción que se cierne sobre España!"

Podemos reconoce el fracaso, con una Irene Montero que hace suyas las palabras de Gabriel Rufián: "Pidió disculpas por el espectáculo. Hago mía esa frase. Lo que nos ha alejado en los últimos años no se ha resuelto en estas elecciones".

En Frente Amplio, tras ver cómo los morados les responsabilizaban al afirmar que "Sumar se ha negado a participar en las primarias", han sido más discretos. "Se les tendió la mano, pero si alguien no se quiere sentar en una mesa no se les puede obligar", ha compartido Ada Colau.

Ha compartido la que es candidata de Frente Amplio para las elecciones, en un apoyo sin fisuras por parte del resto de miembros de la formación. "La alcaldesa de Barcelona será la primera presidenta del Gobierno", ha dicho Ernest Urtasun, número dos en la Ciudad Condal.

Así ha sido el ambiente. De unidad. Optimista. Combativo. Un ambiente en el que no se ha dado protagonismo al fracaso de las negociaciones con Podemos, como ha recordado Delgado: "No estamos aquí para contar quién hizo qué ni para ajustar cuentas con nadie. Estamos aquí para ganar el futuro".

Pero ya hay quien saca lecciones de lo que ha pasado, como es el caso de Joan Baldoví: "Aprendamos para el futuro. Seamos inteligentes".

Ahora, la cuanta atrás se ha puesto en marcha de nuevo. En esta ocasión, para la visita a las urnas. La que acababa a las 00:00 del viernes, la de formar una coalición y tener unidad en la izquierda, ha acabado en misión fallida.

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