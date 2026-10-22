¿Qué es el voto útil en unas elecciones generales?

En procesos electorales como el del 29N, los partidos desarrollan sus estrategias para impulsar el voto en su favor. Entre ellas surge el debate sobre el voto útil o estratégico, ¿pero qué es exactamente?

De cara a unas elecciones como las generales que tienen lugar el 29 de noviembre en España, los partidos desarrollan diferentes estrategias para llamar al voto. Algunos lo hacen con las encuestas de su lado, como ocurre con el bloque de la derecha, especialmente Vox, que parece que será el ganador de estos comicios, no en términos absolutos pero sí relativos, ya que los sondeos auguran que el partido de Santiago Abascal podría duplicar su representación en el Parlamento. Otros, con la intención de darle la vuelta a los datos de las encuestadoras, como ocurre con el Frente Amplio, que parece que tendrá complicado igualar el resultado de Sumar en 2023.

Entre estas estrategias, Pedro Sánchez ha recurrido a la apelación al voto útil, especialmente en el escenario que hay a la izquierda del PSOE, sin una coalición unificada y con el Frente Amplio y Podemos concurriendo sin estar integrados bajo la misma fórmula. No es el único que ha utilizado este término en precampaña: José Ignacio García (Adelante Andalucía) considera que las papeletas a su candidatura son precisamente ese voto útil, ya que, según las encuestas, esta será la principal fuerza a la izquierda del PSOE en Andalucía. ¿Pero qué es realmente el voto útil o estratégico?

El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico define el voto útil como un voto que, ante una decisión, "se emite a favor de una opción que, aun no siendo la preferida, tiene mayores posibilidades de derrotar a otra cuyo triunfo no se desea". Esta es la máxima que se ha usado en la izquierda para evitar que la ultraderecha entre en el Gobierno.

Según explica Carlos Manuel Rodríguez de Arechavaleta en el Diccionario de Comunicación Política del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, coeditado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales (ALICE), el voto útil o estratégico significa votar a un candidato que uno cree que es más fuerte, aunque no esté dentro de las primeras preferencias, y no por el candidato situado entre las primeras preferencias pero que uno considera más débil.

El voto útil pasa a ser, en palabras que Ignacio Lago Peñas publicó en un monográfico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el año 2005, la respuesta de los individuos a los esfuerzos de movilización que realizan los partidos en determinados contextos electorales. Aunque no todos los votantes tienen la misma tendencia a racionalizar su voto y seleccionar su papeleta en función de su utilidad.

Para llegar a ese voto útil, puede haber intermediación de las encuestas, porque los sondeos sí pueden tener efectos en el voto. De sobra es conocido el efecto 'underdog', al que también apela el PSOE, que busca despertar el interés en la opción menos valorada: es precisamente lo que está haciendo Pedro Sánchez —y ya ha hecho en el pasado, como ocurrió cuando se apropió del insulto 'Perro Sanxe'— al humanizarse a sí mismo, como ha ocurrido con su beso a Begoña Gómez.

Pero existe otro efecto, el 'bandwagon', que puede acabar elevando el recurso al voto útil: también conocido como efecto arrastre, el 'bandwagon' tiene lugar cuando las personas tienden a apoyar una causa que consideran ganadora, aunque no sea su preferencia. Este efecto se basa en la necesidad de ser consistente con el conjunto de la sociedad que, en un proceso electoral, le llevaría a votar al partido que las encuestas dan como ganador o, en su defecto, al partido que más opciones tenga dentro de los que encajen en el espectro ideológico en el que se autoubiquen, independientemente de su preferencia, algo que refuerza su autoestima y su sentimiento de pertenencia a un colectivo reforzando.

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