Un contundente José Sacristán habla sobre los jóvenes afines a la dictadura de Franco: "No tienen ni puta idea"

"Cuando esta gente piensa así, siempre me planteo qué hemos hecho la gente de izquierdas y hasta qué punto nos hemos ido equivocando en mensajes", reflexiona José Sacristán con Aimar Bretos, sobre el repunte de simpatía de los jóvenes hacia la dictadura.

El actor José Sacristán deja una contundente reflexión en su entrevista con Aimar Bretos al reaccionar a un dato que le plantea el periodista: El 24% de los jóvenes de la generación Z, de entre 18 y 30 años, cree que, en determinadas circunstancias, "una dictadura es mejor que una democracia".

Una cifra que sorprende al intérprete: "Esos muchachos no tienen ni puta idea de lo que es una dictadura", expone el artista, aprovechando para hacer autocrítica sobre el papel de la izquierda en el debate público.

"Cuando esta gente piensa así, yo siempre me planteo qué hemos hecho la gente de izquierdas y hasta qué punto nos hemos ido equivocando en mensajes o en propuestas. No tienen la menor idea de lo que es una dictadura. La información que reciben es une una parte interesada de unas personas que mas les valdría estar callados", ha reflexionado el actor.

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