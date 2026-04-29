Begoña Gómez denunciará al agitador ultra Vito Quiles por una agresión en una cafetería

Los detalles Según indican fuentes del Ejecutivo a laSexta, el agitador Vito Quiles entró en un local privado, acosó a la mujer del presidente del Gobierno y no la dejó salir.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a interponer una denuncia por un presunto delito de agresión contra el agitador Vito Quiles. Según indican fuentes del Ejecutivo a laSexta, la agresión habría tenido lugar en el interior de una cafetería. Quiles entró en un local privado, la acosó y no la dejó salir.

Este miércoles, Vito Quiles ha publicado un vídeo editado en sus redes sociales en el que se ven las imágenes posteriores a la supuesta agresión. En el vídeo se puede ver cómo Quiles continúa persiguiendo a la mujer del presidente del Gobierno. Las dos acompañantes de Begoña Gómez intentan que Quiles deje de grabar mientras este se refiere a ellas como "charos".

Tal y como indican fuentes del Ejecutivo, la agresión tuvo lugar dentro de la cafetería, donde Quiles entró y no la dejó salir. Por tanto, el vídeo editado por el agitador no muestra la agresión que tuvo lugar dentro del establecimiento.

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