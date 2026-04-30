Junts asegura que "mañana mismo" podrían avalar un nuevo decreto de vivienda si incluye sus medidas, pero que no saben "nada" del PSOE

Los detalles La portavoz de Junts en el Congreso ha instado al Gobierno a que se siente a negociar ya el nuevo decreto para prorrogar los contratos de alquiler. Asegura que sí han tenido noticias de Sumar, pero ninguna del PSOE.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, está dispuesta a apoyar un nuevo decreto de vivienda del Gobierno del PSOE y Sumar si este incluye propuestas de deducciones fiscales y vivienda pública. Nogueras criticó la lentitud del Gobierno y recordó que las propuestas de Junts ya están registradas en el Congreso, sugiriendo que se podrían implementar de inmediato. Destacó que las políticas actuales del PSOE y Sumar no han funcionado en Cataluña, donde los precios han subido y la oferta ha caído. Nogueras considera esencial permitir deducciones fiscales para alquileres e hipotecas y aumentar la inversión en vivienda pública.

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, se ha mostrado este jueves dispuesta a avalar un nuevo decreto de vivienda del Gobierno del PSOE y Sumar si incluye sus propuestas sobre desgravaciones fiscales y vivienda pública: "Se podría hacer mañana", ha asegurado.

Después de que los votos de Junts fueran decisivos para que el Congreso rechazara el pasado martes el decreto ley de prórroga de los contratos de alquiler, Nogueras se ha mostrado convencida de que el Gobierno va a tener que incorporar sus reivindicaciones.

"Nos consta que desde el Gobierno ven que van a tener que acabar aplicando las políticas que nosotros hace mucho tiempo que estamos reclamando", ha afirmado en declaraciones a La 1.

Preguntada por los plazos que podría conllevar la negociación de un nuevo decreto de vivienda, ha reprochado al Gobierno la "lentitud con la que actúa" y ha recordado que "todas las medidas de Junts están registradas" ya en el Congreso. "Por nuestra parte solo tendrían que copiar, pegar y publicar. Por lo tanto se podría hacer mañana", ha recalcado.

Junts registró en el Congreso el pasado 15 de abril un paquete de propuestas, como deducciones fiscales por compra y renovación de vivienda, rebajas fiscales al alquiler para inquilinos con renta inferior a 33.007,20 euros o deducciones para personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para pagarse una residencia.

Las políticas de PSOE y Sumar "no funcionan"

Según Nogueras, "después de cinco años con las políticas de vivienda que han ido aplicando" el PSOE y Sumar, "los resultados en Cataluña son terribles: han subido los precios un 19 %, han bajado un 36 % los contratos y la oferta ha caído un 60 %", mientras que los pequeños propietarios "están vendiendo su piso o no lo están alquilando, porque se ha perdido toda seguridad jurídica".

"Si lo que se está haciendo aquí desde hace cinco años no funciona, ¿por qué persistir en el error?", se ha preguntado Nogueras, que considera "imprescindible" que toda persona que está pagando un alquiler o una hipoteca "pueda desgravárselo". Eso, sumado a más inversión en vivienda pública para poder equilibrar los precios, en su opinión "daría aire a mucha gente" y permitiría que "el mercado del alquiler empezase a recuperarse".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.