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Juicio por el caso mascarillas, en directo | Declaran Aldama, Ábalos y Koldo en la recta final del juicio

El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los acusados.

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  1. Aldama, el que cuenta con un mejor horizonte penal

  2. Jornada clave en el juicio del caso mascarillas: declaran Aldama, Ábalos y Koldo

Aldama, Ábalos y Koldo en el juicio.Aldama, Ábalos y Koldo en el juicio.Europa Press

Aldama, el que cuenta con un mejor horizonte penal

De los tres, Aldama es el acusado con mejor horizonte penal: en libertad y con una solicitud de 7 años de cárcel que buscará reducir con su declaración, en la que intentará apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión. Ábalos y Koldo García, en prisión provisional y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas, afrontan peticiones del fiscal de 24 y 19 años y medio, respectivamente, que la acusación popular que dirige el PP eleva a 30.

Jornada clave en el juicio del caso mascarillas: declaran Aldama, Ábalos y Koldo

El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los acusados, que abrirá el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo. Tras la maratoniana sesión del pasado lunes -que duró catorce horas y se extendió hasta la medianoche-, el juicio arranca con el reconocimiento de los hechos de Aldama, que se avino a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional.

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