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empieza a ser costumbre

Abascal vuelve a recurrir al insulto en campaña: llama "mierda" a Sánchez y "rata" a Grande-Marlaska

¿Por qué es importante? Lejos de pedir disculpas, el portavoz del partido de extrema derecha ha defendido a su líder: "Abascal lo dijo exactamente en un contexto muy determinado en el que se ponía en peligro a los militantes, a nuestro simpatizantes".

El líder de Vox, Santiago Abascal, durante el acto político que la formación celebra este viernes en Cádiz.
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Empieza a ser costumbre que el líder de Vox, Santiago Abascal, recurra al insulto. "El mierda del presidente del Gobierno y la rata del ministro del Interior", ha dicho este viernes. Así ha vuelto a la carga contra Pedro Sánchez e, incluso, ha incluido un nuevo fichaje, Fernando Grande-Marlaska.

Los suyos le han respaldado por estas palabras pronunciadas en la plaza de España de Cádiz, ante el monumento a la Constitución de 1812, en un acto que ya comenzó con los simpatizantes de Vox coreando insultos contra Sánchez al grito de "hijo de puta". La justificación en la que se han escudado es el acoso político que, afirman, está recibiendo su formación.

De hecho, el portavoz del partido de extrema derecha, José Antonio Fúster, ha salido este lunes en defensa de su líder. "Santiago Abascal lo dijo exactamente en un contexto muy determinado en el que se ponía en peligro a los militantes, a nuestro simpatizantes", ha afirmado.

"Así que yo entiendo su enfado, no solamente lo entiendo, sino que lo comparto", ha continuado. Y ha agregado: "Eso no es polarizar, poner en peligro a una persona que ha ido a escuchar a Vox, eso es indigno".

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha reaccionado este lunes a las palabras de Abascal desde Las Palmas de Gran Canaria. "Rebajarse y bajar al insulto tan soez como hizo Santi Abascal, lo define claramente. Me produce náuseas. Son afirmaciones fascistas", ha dicho.

El ministro ha sugerido que "se lo hagan ver" tanto él como sus seguidores. A juicio de Torres, la violencia "es un síntoma y un mecanismo del fascismo", y utilizar esos términos para referirse al presidente del Gobierno, a una organización política o a un miembro del Consejo de Ministros constituye, en su opinión, "afirmaciones fascistas".

Mientras, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha afirmado que "lo único que demuestra Abascal es que tiene el cerebro vacío de ideas". "Tiene muy poca educación ni vergüenza. Con este tipo de antipolítica pacta el PP", ha remarcado a laSexta.

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