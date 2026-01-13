Cuándo se sabrá quiénes son los miembros de las mesas electorales de las elecciones en Aragón

Los componentes de una mesa electoral esperan a que los ciudadanos voten en las elecciones del 28M

Primeras elecciones del año: Aragón. De cara al 8 de febrero, los aragoneses seleccionados para conformar las mesas electorales conocerán próximamente su papel en los colegios en los que cerca de un millón de electores podrán votar.

Un presidente y dos vocales conforman cada una de las mesas electorales que el 8 de febrero estarán instaladas en los diferentes colegios y centros de votación de Huesca, Teruel y Zaragoza en las que son las primeras elecciones de 2026, pero no las únicas que se celebran. Y estas tres personas (más sus suplentes) tienen que ser seleccionados entre los electores de Aragón.

Esta es una de las grandes preocupaciones de muchos votantes: que les toque acudir a una mesa durante la jornada electoral, que se extiende durante prácticamente todo el día. La formación de las mesas es competencia de cada uno de los Ayuntamientos, bajo supervisión de las Juntas Electorales de Zona, y son los consistorios los que han de designar a cada uno de los presidentes, vocales y suplentes, que se hace por sorteo.

Los sorteos de las mesas electorales tienen lugar entre el 10 y el 14 de enero y se pueden llevar a cabo con cualquier procedimiento aleatorio o mecanismo al azar. En cada sorteo han de ser seleccionadas tres personas para cada uno de los puestos: un titular y dos suplentes para la presidencia de las mesas y otros tantos para cada una de las vocalías. Pero lo importante, ¿cuándo sabrán los aragoneses si les toca ser o no miembros de una mesa electoral?

En función del día en el que se celebre el sorteo, puede ser en una fecha u otra. La notificación a los integrantes de las mesas electorales se ha de hacer en "el plazo de tres días", a contar desde el día del sorteo: teniendo en cuenta que los sorteos pueden celebrarse hasta el miércoles 14 y desde el sábado 10 de enero, las notificaciones es probable que puedan llegar hasta el 17 de enero, tres días después a la última fecha posible de sorteo.

Ahora bien, la notificación puede retrasarse y eso no exime a los seleccionados a no presentarse el 8F. Los Ayuntamientos tienen diferentes maneras de avisar a los electores que han sido elegidos para formar parte de las mesas electorales: puede ser a través de un correo certificado, mediante notificación directa de la Policía Local o incluso a través de un anuncio en un tablón público del consistorio. Y no, no recibir la notificación tampoco 'libera' a los elegidos que, de no acudir, pueden ser sancionados.

Si los integrantes seleccionados no son localizables, pueden darse diferentes circunstancias: pueden tratar de ubicarla en otro momento en la dirección que consta en el padrón o en el censo, pueden colgar una notificación en un tablón público pero también puede darse el caso de que 'salten' a este elegido y pasen al siguiente de la lista.

