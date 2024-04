Ante unas elecciones, como las que se celebran hoy en País Vasco, hay personas que no tienen preferencia por una candidatura o partido, y otras prefieren ejercer su voto como acto de protesta. Ante esta disyuntiva, muchas personas eligen el voto en blanco como opción. Hay otras opciones cuando no queremos entregar nuestra papeleta a un partido, como el voto nulo o directamente la abstención , pero no siguen el mismo proceso.

El voto en blanco es la forma más evidente de protesta contra los partidos, pues claramente se indica que queremos participar en el proceso electoral, pero no elegimos a ninguna candidatura presentada.

Además, es un voto que cuenta en el porcentaje del resultado final, no como el voto nulo, que se descarta directamente.

¿Cómo se vota en blanco?

Voto en blanco se considera al sobre introducidos en la urna vacíos o que contengan el voto emitido en una papeleta de una candidatura legalmente retirada de la circunscripción electoral, según la Ley Electoral del País Vasco.

Si te planteas esta opción, simplemente con introducir el sobre correspondiente (importante, si es cualquier otro sobre que no sea los dispuestos para estas elecciones, se considerará nulo) vacío se contará como un voto en blanco.

Al contrario de lo que piensan muchas personas, introducir una papeleta en blanco o una papeleta que lleve escrito "en blanco" no contará como voto en blanco, sino que se considerará nulo.

¿Cómo se computa el voto en blanco?

El voto en blanco se computa como voto válido y se registra, tal cual, como voto en blanco. En caso de que estos votos alcanzaran el 3% del total de votos válidos, se listará junto al resto de candidaturas que también han superado el 3% de los votos, el mínimo necesarios para poder obtener escaños, tal y como establece la Ley 5/1990, de 15 de junio, de Elecciones al Parlamento Vasco.

Sin embargo, aunque los votos en blanco superen el 3% del total de votos válidos emitidos, no entrarán al reparto de escaños. Por lo que, en efecto, tal y como estás pensando, votar en blanco no sirve para nada de forma efectiva, más que para visualizar un rechazo al resto de partidos de forma simbólica.

Entonces, ¿por qué se dice que los votos en blanco se suman al partido mayoritario?

Para empezar, es falso que los votos en blanco se sumen al partido mayoritario, que es una especie de mantra que se suele decir como consecuencia del efecto que tiene el voto en blanco, pero no es así realmente.

Lo que sucede es que, al votar en blanco, estamos haciendo competencia en porcentaje con los partidos minoritarios. Si en lugar de votar en blanco votáramos a una lista pequeña, podríamos ayudarle a alcanzar el 3% y que consiguiera un escaño, por ejemplo. Por eso, aunque ese porcentaje de los votos en blanco compita con todos los partidos, podemos decir que el voto en blanco perjudica más a los minoritarios, porque directamente contribuye a que ni tengan presencia.

¿Tiene que preocupar hoy por hoy el voto en blanco a los partidos que se presentan a las autonómicas del País Vasco? Lo cierto es que en anteriores elecciones el voto en blanco apenas ha alcanzado el 1,5% en ninguna de las tres circunscripciones al menos desde 2009 y, si nos ceñimos a las dos últimas autonómicas del País Vasco, celebradas en 2020 y 2016, el voto en blanco ni siquiera ha alcanzado el 1%, como vemos muestra el siguiente gráfico.