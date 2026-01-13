Estos son todos los partidos que se presentan a las elecciones en Aragón

Un total de 11 candidaturas se presentan en las tres provincias, a las que se suman otras tres en Huesca y Zaragoza, respectivamente, y una más en Huesca. Estos son todos los partidos que presentan el 8F.

El Boletín Oficial de Aragón ya ha confirmado todas las candidaturas que se podrán presentar a las elecciones autonómicas de Aragón, que se celebran el próximo 8 de febrero. Igual que ocurrió en Extremadura, el presidente autonómico, Jorge Azcón, se ha visto abocado a adelantar los comicios ante la imposibilidad de aprobar los presupuestos. En las últimas elecciones aragonesas, que se celebraron en 2023, el Partido Popular fue la lista más votada, pero no alcanzó la mayoría absoluta, necesaria para gobernar en solitario. Y del mismo modo que en otras regiones de España, el PP pudo gobernar accediendo a meter a la ultraderecha en el Gobierno, otorgando dos consejerías a Vox, una de ellas con rango de vicepresidencia.

Ahora, los aragoneses están llamados de nuevo ante las urnas el 8F, una jornada en la que, según las encuestas, todo apunta a que el PP seguirá sin sumar mayoría absoluta mientras Vox sigue experimentando el subidón que ya vivió en Extremadura, y que dificulta aún más rebasar esa mayoría para gobernar en solitario.

En este contexto, es importante, en especial para los aragoneses, que deciden su futuro próximo, saber qué partidos se presentan para definir a quién votar el 8 de febrero. La gran sorpresa de la cita electoral es la presencia de Se acabó la fiesta (SALF), el partido del agitador de ultraderecha Alvise Pérez que en 2024 entró en el Parlamento Europeo.

La formación de Alvise no está, como era de esperar, exenta de polémica: la agrupación se quedó sin subvención electoral para los tres escaños europeos que consiguió al no presentar su contabilidad ante el Tribunal de Cuentas, y hace sólo unos meses, en septiembre, la Policía Nacional avaló la financiación ilegal de SALFpara los comicios europeos. SALF es uno de los 11 partidos que se presentan en las tres circunscripciones de Aragón, Huesca, Teruel y Zaragoza.

Poco antes de que acabara el año, Sumar e Izquierda Unida confirmaron un acuerdo para concurrir juntos el 8 de febrero, también en las tres provincias, aunque a esta cita electoral la izquierda vuelve a llegar separada, con Podemos y la Chunta Aragonesa concurriendo en solitario. Chunta sumó tres escaños en 2023, igual que Existe, mientras que Podemos, IU y el Partido Aragonés (PAR) se hicieron con uno cada uno.

Los partidos que se presentan en todo Aragón

Partido Popular (PP)

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)

Vox

Podemos-Alianza Verde

IU-Sumar

Partido Aragonés (PAR)

Chunta Aragonesa

Coalición Aragonesa

Escaños en Blanco

PACMA

Se acabó la fiesta

Los partidos que se presentan en alguna circunscripción aragonesa

Entretanto, en Huesca se presentan, además, Entre Todos Bajo (Baix Cinca), Aragón Existe y Por un Mundo + Justo (PUM+J); estos dos últimos también han presentado sus candidaturas en Zaragoza, además del Partido Comunista de los Trabajadores de España (PCTE), mientras que en Teruel, además de los 11 comunes, se presenta Teruel Existe, que nació como una coordinadora nacional en el año 2000 pero que irrumpió en el panorama nacional en 2019.

Principales candidatos a presidir Aragón el 8F

De entre todos los partidos, los cabezas de lista que atraerán toda la atención de cara a esta cita electoral son los cinco hombres y tres mujeres que lideran ocho de las candidaturas, las que actualmente tienen representación en las Cortes aragonesas y que aspiran a mejorar los resultados de las últimas elecciones.

Jorge Azcón (PP) - El actual presidente de Aragón repite como candidato principal de los populares , con la ardua tarea de elevar los resultados de 2023 y mantenerse al frente de la Presidencia autonómica.

- El actual presidente de Aragón repite como candidato principal de los , con la ardua tarea de elevar los resultados de 2023 y mantenerse al frente de la Presidencia autonómica. Pilar Alegría (PSOE) - La socialista con la que en 2019 se disputó la Alcaldía de Zaragoza el propio Azcón, hasta hace poco portavoz del Gobierno y ministra de Educación, recoge el testigo de Javier Lambán , que perdió el Gobierno aragonés en 2023 y que falleció el pasado verano a raíz de un cáncer.

- La socialista con la que en 2019 se disputó la Alcaldía de Zaragoza el propio Azcón, hasta hace poco portavoz del Gobierno y ministra de Educación, recoge el testigo de , que perdió el Gobierno aragonés en 2023 y que falleció el pasado verano a raíz de un cáncer. Alejandro Nolasco (Vox) - Fue el vicepresidente de Aragón hasta julio de 2024, cuando se confirmó la ruptura de Vox y PP y dimitió por una "cuestión de conciencia".

- Fue el vicepresidente de Aragón hasta julio de 2024, cuando se confirmó la por una "cuestión de conciencia". Tomás Guitarte (Aragón Existe-Teruel Existe) - Guitarte se presenta como candidato por Existe —que se presenta bajo la fórmula de Aragón Existe en Huesca y Zaragoza y bajo Teruel Existe en Teruel—.

- Guitarte se presenta como candidato por Existe —que se presenta bajo la fórmula de Aragón Existe en Huesca y Zaragoza y bajo Teruel Existe en Teruel—. María Goicoechea (Podemos-AV) - La encargada de encabezar la lista morada es María Goicoechea, designada por la formación antes del final de 2025 tras una consulta a la militancia, quien fuera directora del Instituto Aragonés de la Mujer durante el Gobierno de Lambán

- La encargada de encabezar la lista morada es María Goicoechea, designada por la formación antes del final de 2025 tras una consulta a la militancia, quien fuera directora del Instituto Aragonés de la Mujer durante el Gobierno de Lambán Marta Abengochea (IU-Sumar) - La sindicalista y concejala de Igualdad por Somos Zuera llega al 8F como líder de una candidatura que busca para Aragón "con más derechos y menos derechas".

- La sindicalista y concejala de Igualdad por Somos Zuera llega al 8F como líder de una candidatura que busca para Aragón "con más derechos y menos derechas". Jorge Pueyo (Chunta) - El abogado y activista por la lengua aragonesa se presentó en las elecciones generales de 2023 como líder de la coalición Chunta-Sumar en Zaragoza, cuando obtuvo el acta de diputado.

- El abogado y activista por la lengua aragonesa se presentó en las elecciones generales de 2023 como líder de la coalición Chunta-Sumar en Zaragoza, cuando obtuvo el acta de diputado. Alberto Izquierdo (PAR) - El exalcalde de Gúdar fue elegido presidente del Partido Aragonés Regionalista en junio de 2025 y ahora lidera la candidatura del PAR en este 8F.

