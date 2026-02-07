Ahora

Contra la víctima

La huida hacia adelante del PP en el caso del alcalde de Móstoles con mentiras y justificando al presunto agresor: "¿Y tú cómo ligas?"

Los detalles En el Partido Popular madrileño no solo se posicionan contra la víctima, sino que se habrían encargado de borrar el contenido de su cuenta de correo corporativa, en las que presuntamente se denunciaban las conductas de Manuel Bautista.

Imagen de archivo de Alfonso Serrano.
Escucha esta noticia
0:00/0:00

En el PP de Madrid no solo se posicionan contra la exconcejala de Móstoles que presuntamente fue víctima de acoso sexual, ni se conforman con justificar a Manuel Bautista, su presunto acosador. "¿Y tú cómo ligas?", preguntó durante una comparecencia Alfonso Serrano, secretario general del PP de Madrid, además de señalar que "ella ha actuado de mala fe", mientras que el alcalde "tiene todo el respaldo del PP de Madrid".

Y es que, además, se habrían encargado de borrar el contenido de su cuenta de correo corporativa. En este sentido, Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad del PSOE, denunció que "intentaron borrar sus correos, entrando para eliminar las pruebas".

En esa cuenta, se encontraban los mensajes que la exedil había intercambiado con el gabinete de Ayuso sobre las presuntas conductas del alcalde de Móstoles. Precisamente, ella borró ese presunto borrado, aunque la causa se archivó. Al producirse desde la Administración de la Comunidad de Madrid, dedujeron que podría haberlo borrado ella misma.

Por su parte, la exedil ha anunciado también que presentará dos denuncias: una por acoso y coacciones y otra contra el PP de Madrid por filtrar sus datos personales.

Mientras, el PP de Madrid, lejos de recular, habla de "presunción de inocencia". "Nos llaman reaccionarios por decir obviedades, como defender la presunción de inocencia", expresó Alfonso Serrano, mientras que Miguel Tellado, declaró: "Nosotros ni nos callamos ni vamos a dar un paso atrás nunca". Así, el PP ha emprendido una huida hacia delante que puede acabar resolviéndose en los tribunales.

Las mentiras del PP

El PP lleva días intentando desacreditar a la exconcejala de Móstoles con mentiras. Serrano afirmó que ella "negó expresamente que hubiese acoso o abuso sexual". Sin embargo, ella sí dijo que sufría acoso por parte del alcalde, y por eso se investigó.

Además, el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, defendió en rueda de prensa que "el caso se archivó por falta de pruebas". Pero si no hubo pruebas fue, entre otras cosas, porque el partido no llamó a ninguno de los testigos que ella propuso.

Tampoco es cierto otro mensaje lanzado por el secretario general del PP madrileño: "Hemos leído que también presentó otro tipo de denuncias que fueron sobreseídas por falta de pruebas", afirmó Alfonso Serrano. La información la había difundido uno de los asesores de Ayuso y era mentira, tan mentira como que la exconcejala hubiera pedido un ascenso en el Ayuntamiento. Esto no es una venganza, como dicen ellos.

Esa venganza habría llegado, además, en el momento perfecto, justo cuando el socialista Paco Salazar tenía que declarar en la comisión del caso Koldo. Y es que ante dos presuntos casos de acoso es inevitable hacer comparaciones. "Nosotros hemos activado el procedimiento interno que tenemos, mientras otros esa denuncia la ganaron en un cajón", ha defendido Cuca Gamarra, mientras que Óscar López ha subrayado: "Al día siguiente (Salazar) se fue de todos sus cargos. ¿Se ha ido el alcalde de Móstoles?".

Esto demuestra que es cierto eso de que se "ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio", ya que lo cierto es que aquí ni unos ni otros han actuado como deberían.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. España, al límite por las borrascas más allá de Grazalema: nuevo avisos en Galicia, Madrid o Castilla y León
  2. El PP de Madrid pasa al ataque con un relato lleno de contradicciones frente a las denuncias de la exconcejala de Móstoles
  3. Aragón cierra campaña con los partidos quemando sus últimos cartuchos: Sánchez habla del miedo a los ultras y Feijóo arropa a Azcón en un polémico mitin
  4. Sílvia Orriols, la xenófoba ultraderechista catalana que arrasa en las encuestas: "Odiamos el Estado español"
  5. Los principales bancos españoles aumentan sus beneficios en 34.000 millones pese a la bajada de los tipos gracias a los préstamos y las comisiones
  6. Ácido hialurónico en el pene para mejorar el rendimiento de los saltadores de esquí: la última tendencia que Antidopaje no descarta investigar